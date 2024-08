Für ihn ein "surreales Gefühl" Riccardo Simonetti feiert Hochzeit mit dem Mann seiner Träume

Riccardo Simonetti hat geheiratet! (wue/spot)

SpotOn News | 29.08.2024, 20:16 Uhr

Riccardo Simonetti hat am 29. August seinen Partner Steven geheiratet. Kurz vor der Trauung meldete er sich noch einmal mit bewegenden Worten bei seinen Followern.

Der Entertainer Riccardo Simonetti (31) hat endlich "Ja" gesagt! Kurz vor der Zeremonie meldete sich Simonetti bei seinen Fans und bestätigte mit einem Beitrag auf Instagram zunächst, dass er und sein Verlobter Steven am heutigen 29. August heiraten. Etwas später veröffentlichte er ein Pärchenbild, zu dem er seinem Partner seine Liebe erklärte.

Simonetti teilte auf der Social-Media-Plattform erst Bilder, die ihn von hinten und offenbar in seinem Hochzeitslook sowie bei der Vorbereitung auf die große Feier zeigten. Dazu richtete er bewegende Zeilen an seine Followerinnen und Follower.

"Und heute bin ich derjenige, der heiratet"

"Heute ist also der Tag", schrieb Simonetti am 29. August auf Englisch. "Ich werde heiraten. Wow. Was für ein surreales Gefühl. Er sei stets ewiger Single gewesen: "Derjenige, der darüber gescherzt hat, niemals Liebe zu finden. Derjenige, der mit 27 seinen ersten Freund hatte. Und heute bin ich derjenige, der heiratet."

Dazu hatte Simonetti auch einen Rat für seine Fans. Sie sollten ihm zufolge versuchen, sie selbst zu sein und diejenige oder denjenigen zu finden, der sich in die Person verliebe, die man wirklich sei – und nicht in die Idee von dem, wer man sein sollte. "Es mag komplizierter sein, jemanden auf diese Weise zu finden, aber wenn man das Glück hat, ist das Gefühl überwältigend schön", erklärt der Entertainer.

In seinen Stories schwärmte Simonetti zudem vom blauen Himmel an seinem Hochzeitstag. Dazu schrieb er weiter: "Ich fühle mich gesegnet und bin dankbar, dass ich heute den Mann meiner Träume heiraten darf, was für ein surreales Gefühl."

Riccardo Simonetti hat "bedingungslose Liebe" gefunden

Später veröffentlichte der 31-Jährige ein Bild des frischvermählten Paares. "Ehemann & Ehemann", erklärte Simonetti dazu. Den größten Teil seines Lebens habe er demnach gedacht, dass die Ehe für ihn keine Option sei, doch dann sei Steven in sein Leben getreten. Nachdem er seinen Partner getroffen habe, habe er erkannt, "dass es bedingungslose Liebe gibt und dass Menschen wie du und ich sie genauso verdienen wie alle anderen auch". Es breche ihm das Herz, dass die Liebe der beiden auch heute noch in vielen Ländern als Verbrechen angesehen werde.

Simonetti habe jedoch das Glück, "den wunderbarsten Mann zu heiraten, den ich je in meinem Leben getroffen habe". Dass Steven, der seinem Leben so viel Freude verleihe, ausgerechnet ihn auserkoren habe, sei ein Privileg. "Jetzt sind wir Ehemänner, und ich verspreche, dass ich mein Bestes tun werde, um dir das Leben zu geben, das du verdienst, und ein Lächeln auf dein schönes Gesicht zu zaubern, denn ich weiß, dass du genau das für mich tust, indem du einfach deine Liebe und Liebenswürdigkeit mit mir teilst. Ich liebe dich so viel mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann, und ich bin so dankbar, für immer mit dir auf dieser Reise zu sein."

Unter den Gästen befanden sich offenbar unter anderem auch die Moderatorin Sylvie Meis (46) sowie ihre Kollegin Palina Rojinski (39). Letztere veröffentlichte Aufnahmen vom Vortag, an dem es ein BBQ gab, zu denen sie schrieb, die Liebe Simonettis feiern zu wollen. Meis, die auch schon am Junggesellenabschied des 31-Jährigen teilnahm, erklärte in einem Kommentar zu Simonettis' erstem Beitrag: "Oh Babe, ich bin so so glücklich für dich und Steven. Kann es kaum erwarten, dich später zu sehen und die Liebeszeremonie mitzuerleben."