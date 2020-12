17.12.2020 15:00 Uhr

Riccardo Simonetti hat mit 27 endlich die große Liebe gefunden

Fashion Ikone, authentischer Content, soziales Engagement und seine herzlich lustige Art, genau das beschreibt den deutschen Influencer Riccardo Simonetti. Der stylische 27-Jährige ist zum ersten mal richtig verliebt und stellt jetzt seinen ersten festen Partner vor.

Riccardo Simonetti (27) gehört zu den bekanntesten Influencern aus Deutschland. Für ihn läuft alles perfekt, er weiß genau wie es geht und hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Doch eine bedeutsamer Teil hat dem attraktiven 27-Jährigen in seinem Leben noch gefehlt. Die ganz große Liebe! Jetzt verkündet er der ganzen Welt stolz sein Liebesglück.

Wer eroberte Riccardos Herz?

Ist der Mann der Riccardos Herz für sich gewinnen konnte ebenfalls Influencer aus Deutschland? Nein sein Freund heißt Steven (37) und kommt ursprünglich aus New York, lebt aber in Berlin, wo sich die zwei Turteltauben auch das erste Mal getroffen haben. Im Interview mit dem Magazin „Bunte“ plaudert Riccardo aus: „Ich fand ihn und seinen amerikanischen Akzent sofort süß. Wir haben uns verabredet“. Aus dem gemeinsamen ersten Date im Restaurant wurde aufgrund der Corona Maßnahmen, ein erstes Spazierengehen.

Trotz Berühmtheit: Steve kannte ihn vorher nicht

Es braucht also nicht immer ein schickes Restaurant um sich ausgiebig kennenzulernen. Ein Spaziergang an der frischen Luft tut es auch, wie das Liebespaar beweist. Kennengerlernt haben sich Steven und Riccardo übrigens im gemeinsamen Fitnessstudio. Ein Hobby teilen die zwei Verliebten also schonmal. Der 37-Jährige soll von Riccardo noch nie etwas gehört haben und das, obwohl der Influencer in Deutschland schon lange zur oberen Prominenz gehört.

Er wollte ihn aus der Öffentlichkeit zurückhalten

Da Steve eher wenig mit der Medienwelt zutun hat, wollte Riccardo ihre Liebe zuerst geheim halten. Doch dann entschied sich der Influencer aus einem wichtigen Grund um. Aufgrund seiner Homosexualität musste der 27-Jährige oft harte Rückschläge einstecken. Er wurde sogar gemobbt. Für Riccardo war es deshalb kein leichter Schritt sich zu outen. Heute ist das ganz anders: „Ich habe eine Studie gelesen, die besagt, dass sich fast die Hälfte der Homosexuellen in Deutschland nicht traut, Hand in Hand mit dem Partner über die Straße zu gehen. Das fand ich schade und es hat mich in meinem Engagement gegen Homophobie bestärkt.“

Riccardo hatte noch nie einen Freund

Könnten die negativen Erfahrungen ein Grund sein, warum Riccardo Simonetti noch nie einen Freund hatte? Wer sich den berühmten Influencer Riccardo Simonetti anschaut, könnte meinen, dass dem 27-Jährige die Männer scharenweise zu Füßen liegen. Für den Influencer ist es das erste Mal jemandem seine bedingungslose Liebe zu schenken. Im Interview mit dem Magazin „Bunte“ erzählt Riccardo ganz verträumt über seinen Steve: „Ich kannte diese intensiven Gefühle für einen Menschen nicht. Und ich wusste auch nicht, dass ich so romantisch sein kann. Was ich jetzt mit 27 erlebe, erleben andere als Teenager“.

Augenbrauen-Fail bei Riccardo Simonetti

In seinen Instagram–Storys lässt Riccardo seine Follower öfter an seinen neusten Beauty–Experimenten teilhaben. Während des Corona-Lockdowns hatte er die glorreiche Idee sich die Augenbrauen zu färben. Leichter gesagt als getan, wie sich später herausstellen soll. Das Endergebnis seines fehlgeschlagenen Experiments sieht auf den ersten Blick ziemlich ungewöhnlich aus. Beim Entfernen der überschüssigen Farbe bemerkt Riccardo dann er hat nicht nur seine Augenbrauen gefärbt, sondern auch sein halbe Stirn.

