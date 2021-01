03.01.2021 15:43 Uhr

Riccardo Simonetti: Öffentliche Liebeserklärung an Freund Steven

Riccardo Simonetti hält mit seinem Liebesglück nicht länger hinter dem Berg. Ein Kussbild mit Freund Steven soll für mehr Sichtbarkeit sorgen.

Riccardo Simonetti (27, „Mein Recht zu funkeln“) teilt die Highlights seines Alltags gern mit seinen mehr als 285.000 Instagram-Abonnenten. Das Liebesleben des Influencers, Moderators und Autors zählte bislang allerdings weniger dazu. Für das neue Jahr 2021 scheint er eine Ausnahme zu machen. Am Sonntag (3. Januar) veröffentlichte der 27-Jährige ein erstes Pärchenfoto mit seiner neuen Liebe Steven.

Simonetti machte es mit dem Kussbild offiziell: Er ist glücklich. „2020 war eine Herausforderung für alle, aber es hat mir auch das eine gebracht, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauche: dich, Steven“, kommentierte er den privaten Schnappschuss, auf dem sich die Männer in den Armen liegen.

Woher der plötzliche Sinneswandel?

Zwar möchte der 27-Jährige sein Privatleben auch in Zukunft eher bedeckt halten, „aber als ich gehört habe, dass fast die Hälfte aller gleichgeschlechtlichen Paare in Deutschland sich nicht traut, öffentlich Zuneigung ihrem Partner gegenüber zu zeigen, begriff ich, dass ich selber ein Teil davon bin und deshalb möchte ich meinen Beitrag für mehr Sichtbarkeit leisten“. Eine süße Liebeserklärung an Freund Steven folgte zugleich: „Ich liebe den Mann auf diesem Foto nämlich von ganzem Herzen und das möchte ich nicht für mich behalten“, schrieb Simonetti.

Virtuellen Applaus und jede Menge Zuspruch für seine Offenheit erhält der Influencer aus der deutschen Promi-Landschaft. Unter den Gratulanten befinden sich unter anderem die Models Stefanie Giesinger (24), Franziska Knuppe (46) und Anna Wilken (25). Ebenso erfreut über Simonettis Glück zeigen sich Designer Guido Maria Kretschmer (55, „Das rote Kleid“), Schauspieler Jörn Schlönvoigt (34) sowie die Moderatorinnen Sylvie Meis (42), Nina Moghaddam (40) und Viviane Geppert (29).

(cos/spot)