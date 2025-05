Musik Richard Ashcroft hielt sich für ‚einzigen‘ möglichen Opening-Act für Oasis

Richard Ashcroft - Getty - London Kew the Music - JULY 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2025, 14:00 Uhr

Der The Verve-Sänger fand es nur richtig, dass er als Vorband der Rocker engagiert wurde.

Richard Ashcroft hat zu Noel Gallagher gesagt, er sei „die einzige Person“, die als Vorband für die Oasis-Reunion-Tour infrage komme.

Diesen Sommer treten die ‚Wonderwall‘-Interpreten für eine Reihe ausverkaufter Stadionkonzerte erstmals wieder zusammen auf. Dafür haben die zerstrittenen Brüder Noel und Liam Gallagher ihre Differenzen beiseitegelegt. Der The Verve-Star wird sie bei allen Shows in Großbritannien und Irland unterstützen – und er ist überzeugt, dass er aufgrund seiner gemeinsamen Geschichte mit Oasis die richtige Wahl ist.

In einem Interview mit ‚Radio X‘ erklärte Ashcroft: „Ich sehe das so, dass ich eine sehr wichtige Rolle in dieser Sache spiele. Wisst ihr, damals haben Oasis für The Verve eröffnet, und später hat sich das umgedreht, und wir haben Oasis in der Earls Court Arena supportet. Dann habe ich als Solokünstler mit Oasis gespielt.“

Der ‚Bitter Sweet Symphony‘-Interpret verriet, dass er Noel gesagt habe: „Ich glaube, ich bin die einzige Person, die in diesen Slot passen würde. Vor allem bei einer riesigen Open-Air-Show – denn alle wollen euch sehen. Und wenn du da nicht mit etwas Eigenem kommst, wenn du nichts zu bieten hast, weiß ich nicht, was passieren soll.“

Oasis hatten 1993 vor The Verve gespielt, noch vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums ‚Definitely Maybe‘ (1994). Ashcrofts Band unterstützte Oasis dann 1995 beim Auftritt im Bataclan in Paris. Ashcroft trat später bei Konzerten 1995 in Schottland gemeinsam mit Oasis auf und sang auch auf deren Song ‚All Around The World‘, der auf dem Album ‚Be Here Now‘ von 1997 erschien.

„Sie haben Millionen von Alben verkauft, bla bla bla – aber wie selten ist es, dass du zwei Bands hast, die beide in Transportern unterwegs sind, vor 300 Leuten spielen, und beide sagen: ‚Wir schaffen das'“, erklärte Ashcroft.