Stars Richard E. Grant: Er sucht nicht nach der Liebe

Richard E. Grant attends the EE BAFTA Film Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.04.2025, 16:00 Uhr

Richard E. Grant sprach darüber, dass er nicht nach der Liebe suchen würde.

Der 67-jährige Schauspieler war mit der Stimmtrainerin Joan Washington verheiratet, die im Jahr 2021 an Lungenkrebs starb.

Grant verriet jetzt, dass er „nicht wirklich darüber nachgedacht“ habe, eine andere Person zu finden, weil er sich aktuell keine Intimität mit jemand anderem vorstellen könne. Der Darsteller erklärte in einem Interview mit dem ‚Style Magazine‘ der ‚Sunday Times‘: „Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht. Die Vorstellung, mit 67,5 Jahren meine Kleidung auszuziehen, das finde ich so beschämend – dafür müsste ich in einer Höhle auf dem Krakatau ohne einen Lichtstrahl sein.“ Richard fügte hinzu, dass sich seine Einstellung jedoch noch ändern könne: „Das kann sich ändern. Ich bin hoffnungsvoll und aufgeschlossen, aber ich suche nicht danach.“ Der ‚Withnail and I‘-Star, der mit seiner verstorbenen Frau die 36-jährige Tochter Olivia hat, pflegt ein geschäftiges Sozialleben, gab jedoch zu, dass er auch gut Zeit alleine verbringen könne. Der Star sagte: „Morgen Abend kommen bei mir zehn Leute zum Essen vorbei!“ Richard hatte Joan im Jahr 1986 geheiratet, drei Jahre, nachdem sie sich kennengelernt hatten.