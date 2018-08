Richard Gere (69) wird nochmal Vater?

Mittwoch, 8. August 2018 18:26 Uhr

Richard Gere soll Berichten zufolge noch einmal Vater werden. Der 69-jährige Schauspieler und seine Frau Alejandra Silva, die er erst vor vier Monaten heiratete, sollen bereits ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Laut des spanischen Senders ABC ist aber noch ungewiss, ob das Baby in Spanien oder den USA zur Welt kommen soll.

Der ‚Pretty Woman‘-Schauspieler heiratete die 35-jährige Geschäftsfrau erst im April in einer orientalischen Zeremonie in New York. In einem Interview mit ‚Hola!‘ sprach der Schauspieler über sein junges Glück: „Ich bin der glücklichste Mann der Welt. Ich bin verheiratet mit einer wunderschönen Frau, die intelligent, sensibel, hilfsbereit, lustig, geduldig und nicht nachtragend ist. Außerdem kann sie gut kochen. Alejandra meditiert, sie ist Vegetarierin, eine gute Mutter und ein wahrer Engel. Man kann es wirklich nicht besser treffen.“

Die 35-Jährige verriet außerdem: „Liebesgeschichten mit einem holprigen Start schweißen einen noch enger zusammen. Ich bin sicher, dass ich irgendwann auch Zweifel hatte. Aber bald wussten wir beide, dass wir füreinander bestimmt waren. Ich habe immer noch Schmetterlinge im Bauch.“

„New York hat gewonnen“

Das Paar lebt aktuell in New York, sie brauchten aber ein halbes Jahr, um diese Entscheidung zu treffen. Alejandra erklärte: „Das war eine Diskussion, die sich über sechs Monate zog. Am Ende hat aber New York gewonnen. Ich bin mir sicher, das war die richtige Entscheidung! Die Schulen sind wunderbar und nächstes Jahr beginnt mein Sohn in einer ganz in der Nähe, was toll ist.“ Obwohl das Paar ein Altersunterschied von 33 Jahren trennt, glaubt Alejandra fest daran, dass die beiden füreinander bestimmt seien, nicht zuletzt aufgrund ihrer gemeinsamen Liebe zum Buddhismus.