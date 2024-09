Filmpremiere und Gala Richard Gere strahlt mit Sohn Homer und seiner Ehefrau in Venedig

Richard Gere (Mitte) mit Sohn und Ehefrau auf der Filmpremiere von "Wolfs". (jom/spot)

SpotOn News | 02.09.2024, 09:27 Uhr

Richard Gere hat sich in Venedig mit seinem Sohn und seiner Ehefrau Alejandra Silva gezeigt. Auf der amfAR Gala im Rahmen des Filmfestivals wurde Gere mit einem Preis geehrt.

Richard Gere (75) hat ein Filmfestival einmal mehr zur Familiensache gemacht: Der Schauspielstar wurde von Sohn Homer (24) und Ehefrau Alejandra Silva (41) nach Venedig begleitet. Das Trio besuchte am Sonntag eine Gala und eine Filmpremiere.

Richard Gere als Inspiration

Zur amfAR Gala anlässlich des Filmfestivals kam Gere, der am 31. August 75 Jahre alt wurde, in einem Smoking mit schwarzer Fliege. Sein Sohn tat es ihm gleich und erschien ebenfalls in dem klassischen Look. Alejandra Silva wählte eine glamouröse Robe, die mit glitzernden Blumen-Applikationen in Blau verziert war. Das restliche Kleid bestand aus einem transparenten Stoff, was dem Look eine sexy Note verlieh. Auf der Gala wurde Richard Gere mit dem "Award of Inspiration" ausgezeichnet. "Nur wenige in der Unterhaltungsindustrie haben so viel für den Kampf gegen Aids getan wie Richard Gere", sagte amfAR-Chef Kevin Robert Frost laut "People" in einem Statement. "Sein tiefes Verlangen, denjenigen zu helfen, die am Rande der Gesellschaft stehen, machen ihn zu einer Inspiration für uns alle hier bei amfAR."

Gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinem Sohn besuchte Gere auch die Premiere von "Wolfs", eine Krimikomödie und der erste gemeinsame Film der Superstars George Clooney (63) und Brad Pitt (60) seit der Agenten-Komödie "Burn After Reading" aus dem Jahr 2008. Gere und sein Sohn kamen ein weiteres Mal im Smoking, während Alejandra Silva für die Premierenfeier und den Auftritt auf dem roten Teppich ein weißes Kleid mit hohem Schlitz, kleiner Schleppe und Raffungen wählte. Ihr Ehemann zeigte sich offensichtlich begeistert von seiner Frau und ihrem Auftritt. Fotos zeigen, wie er vor den Fotografen vor ihr auf die Knie ging oder sie innig im Arm hielt und küsste.

Bereits seinen Auftritt bei den 77. Internationalen Filmfestspielen in Cannes im Mai machte der "Pretty Woman"-Star zur Familiensache: Auf dem roten Teppich vor der "Oh, Canada"-Weltpremiere zeigte sich Gere verliebt mit Alejandra Silva. Bei der Afterparty nach der umjubelten Premiere war auch Sohn Homer dabei, wie das US-Magazin "People" berichtete.

Sohn Homer James Jigme Gere stammt aus der zweiten Ehe des Stars mit Schauspielerin Carey Lowell (63). Die beiden heirateten 2002 und gaben 2013 ihre Trennung bekannt. Die Scheidung folgte 2016. Mit Silva ist er seit 2018 verheiratet. Die beiden haben zwei Söhne, die 2019 und 2020 geboren wurden. Vor Lowell war Gere von 1991 bis 1995 mit Supermodel Cindy Crawford (58) verheiratet.