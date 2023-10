Film Richard Linklater

Richard Linklater at the RBC Hitman Party Toronto Sept 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2023, 12:00 Uhr

Richard Linklater verriet, dass er sich wegen des Aufstiegs der Streaming-Plattformen „hin- und hergerissen“ fühle.

Der 63-jährige Regisseur enthüllte, gegenüber dem Aufstieg von Plattformen wie Netflix und Spotify gemischte Gefühle zu haben, die dazu beitrugen, dem Publikum Inhalte zugänglicher als je zuvor zu machen.

In einem Gespräch gegenüber dem ‚Interview‘-Magazin erklärte der Filmemacher: „Es ist so merkwürdig. Ich fühle mich so hin- und hergerissen. Einerseits ist das ein Traum gewesen, wenn man in den 80ern dasaß und versuchte, einen Film zu finden.“ Andererseits schätze Richard es jedoch, dass die Fans durch die Streaming-Plattformen jederzeit auf das zugreifen können, was sie sich anschauen wollen. Der Regisseur, zu dessen Filmen unter anderem ‚School of Rock‘ und ‚Boyhood‘ gehören, fügte hinzu: „Wenn jetzt etwas anders ist, dann ist es offensichtlich, dass die Verfügbarkeit überall ist. Aber wenn dir das früher jemand gesagt hätte, dann würdest du deine Zeit nicht mehr wie früher in einem Plattenladen oder in einer Buchhandlung verbringen. Und ich denke, dass die Technologie auf die Wünsche der Leute ausgerichtet ist, wie zum Beispiel wie: ,Hey, der Song, den du dir gerade angehört hast, du kannst einfach einen Knopf drücken und dir den Song 12 Sekunden später anhören, anstatt in einem Gebrauchtplattenladen danach suchen zu müssen.’“ Unterdessen hatte auch Cate Blanchett zuvor erzählt, dass sie das Kinoerlebnis inmitten der COVID-19-Pandemie sehr vermisst habe.