Richard Lugner (88): Datet er jetzt DSDS-Star Lydia Kelovitz (31)?

05.05.2021 12:34 Uhr

Richard Lugner hat eine neue Frau an seiner Seite und die ist keine Unbekannte: Es ist Wrestlerin, Ex-DSDS-Sternchen und Dschungelcamp-Bewerberin Lydia Kelovitz.

Da haben sich aber zwei gefunden: Richard Lugner scheint eine neue Herzensdame gefunden zu haben. Lydia Kelovitz dürfte in der Trash-TV-Szene keine Unbekannte sein, denn die Frau hat in der Vergangenheit alles daran gesetzt, möglichst aufzufallen.

Richard Lugner und die Frauen

Auch das Liebesleben von Richard Lugner sorgte in den letzten Jahrzehnten für viel Aufsehen, denn der 88-jährige Bauunternehmer umgab sich gerne mit schönen Frauen – und sie hatten alle eins gemeinsam: Bildschön, blutjung und waren natürlich nicht nur auf sein Vermögen aus.

Es glich schon fast einer Tradition: Richard Lugner verpasste seinen jungen Gespielinnen stets einen süßen Kosenamen aus der Tierwelt, wie z.B. Hasi, Spatzi oder Kolibri.

„Dr. Bob war gestern!“

Nun scheint es Neuigkeiten zu geben! Lydia Kelovitz postete ein Bild auf Instagram von sich mit dem Geschäftsmann, dass die beiden Hand in Hand an einem Tisch zeigt. In der Dschungel-Ersatzshow machte Lydia kein Geheimnis daraus, dass sie ein Auge auf Dr. Bob geworfen hatte, auch wenn er das ein oder andere Jährchen älter ist, als die 31-jährige selbst.

In Anspielung auf ihren Dschungel-Crush schrieb sie zu dem Bild mit Lugner: „Dr. Bob war gestern! Die Frühlingsgefühle sind da! Na Leute! Was denkt ihr welchen Tiernamen ich nun habe !? kleiner Tipp, es ist was WILDES!“

Ein Paar oder nur Freunde?

Sind die beiden nur Freunde oder tatsächlich ein Paar? Lydia versah das Bild mit den Hashtags #couplegoals #love #couple #couples #relationshipgoals das vermuten lässt, dass die beiden wirklich zueinander gefunden haben.

Wie die beiden sich wohl kennengelernt haben? Fragwürdig bleiben in diesem Zusammenhang auch die weiteren Hashtags die Lydia für das Bild verwendet hat: #billionaire #richardlugner #goals!

Wie ernst meint es Lydia?

Dass Lydia alles dafür tut um im Gespräch zu bleiben, hat sie in der Vergangenheit bestens bewiesen. Bei DSDS trat sie nur in Unterwäsche auf, schmierte sich mit rohen Eiern ein oder sang im nicht ganz christlichen Nonnenkostüm.

Danach versuchte sie es in diesem Jahr in der Dschungel-Ersatzshow einen Platz im kommenden Dschungelcamp zu ergattern und baggerte so heftig an Dr. Bob, dass der Fremdscham-Radar ganz weit ausschlug!

In den Kommentaren zu ihrem neuen Bild zeigen sich viele schockiert über Lydia und ihren neuen Freund und so schreibt einer: „Was man für Geld so alles macht. Schlimm!“ oder auch: „Ist das schlecht. Wie tief kann man bitte sinken!“ Und ein anderer schreibt treffend: „Die nächste käufliche!“

Beuteschema?

Eins haben die beiden auf jeden Fall schon einmal gemeinsam, sowohl Richard als auch Lydia stammen aus Österreich. Außerdem scheint sie ein Faible für erfahrenere Männer zu haben.

Er dagegen datete in der Vergangenheit nur Frauen die weitaus jünger waren er als, z.B. Bettina „Hasi“ Kofler, Sonja „Käfer“ Schönanger, Nina „Bambi“ Bruckner, Anastasia „Katzi“ Sokol, Bahati „Kolibri“ Venus. 2014 heiratete er die damals 24-jährige Cathy Lugner. Sie erhielt den Spitznamen „Spatzi“. Rund zwei Jahre später folgte die Scheidung. Ob Lydia jetzt die Richtige ist?

