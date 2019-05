Richard Madden: Nun auch bei Marvel-Film dabei?

Mittwoch, 8. Mai 2019 17:48 Uhr

Richard Madden soll Gerüchten zufolge Ikaris in Marvels ‚The Eternals‘ spielen. Der ‚Rocketman‘-Star – der auch aus den Hit-Serien ‚Game of Thrones‘ und ‚Bodyguard‘ bekannt ist – soll im nächsten Superhero-Film zu sehen sein und ‚Variety‘ meint, dass er die Hauptrolle spielen wird, was jedoch noch nicht bestätigt ist.

Ein Teil der Geschichte des Motion-Pictures soll eine Liebesgeschichte zwischen Ikaris, der von kosmischer Energie angetrieben wird, und Sersi, die es genießt, unter Menschen zu sein, werden. Die Verbundenheit des 32-Jährigen zu diesem Streifen kommt daher, dass Ma Dong-Seok zusammen mit Angelina Jolie dem Cast beitrat. Welchen Part der Südkoreaner übernehmen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Der Film, bei dem Chloe Zhao Regie führt, beruht auf den Marvel-Comics aus dem Jahr 1976 von Jack Kirby. Die erfundene Spezies der ‚The Eternals‘ sind Sprösslinge eines evolutionären Prozesses und sollten eigentlich die Erde verteidigen, was sie dazu bringt, gegen die Abweichungen anzukämpfen. Der Film wird Jolies erstes Superhero-Projekt sein, jedoch hat sie bereits zuvor in einem Comic-Buch-Film mitgespielt – in ‚Wanted‘ von 2008, der eine Adaption von Mark Millar und J.G. Jones gleichnamiger Serie ist.