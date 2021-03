Ricky Martin bangt wegen Corona besonders um seine Kinder

Ricky Martin bangt wegen Corona besonders um seine Kinder

15.03.2021 09:48 Uhr

Ricky Martin legt großen Wert darauf, während der Corona-Pandemie auf die psychische Gesundheit seiner Kinder zu achten. Der Popsänger zieht zusammen mit seinem Ehemann Jwan Yosef die zwölfjährigen Zwillinge Matteo und Valentino sowie die Nesthäkchen Luca (2) und Renn (17 Monate) groß.

Ricky Martin war es sehr wichtig, seine Kinder während des Lockdowns ausreichend zu unterstützen. Mit Rückblick auf letztes Jahr erklärt der 49-Jährige: „Meiner Familie ging es großartig und ich sprach ständig mit meinen Kindern, um sicherzustellen, dass sie nicht mit den Ängsten zu kämpfen hatten, die ich hatte. Aber ihnen ging es wirklich gut.“

Glücklich trotz Pandemie

Auch seine Mutter stand dem „Livin La Vida Loca“-Künstler während des Lockdowns zur Seite – zur Freude seiner Kinder. „Sie waren total glücklich darüber, denn meine Mutter verbrachte die ersten vier Monate der Pandemie mit uns.“

Und weiter: „Sie besuchte uns in Los Angeles und ich meinte ‚Mama, du steigst nicht in ein weiteres Flugzeug, um nach Hause zu fliegen. Du bleibst bei uns‘“, schildert der Star gegenüber dem „People“-Magazin.

„Ich bin bei meiner Familie“

„Es war großartig, dass sie bei uns war. Während alle verrückt wurden, entschied ich, mein Album fertigzustellen und es half sehr, dass sie da war.“ Insgesamt sei Ricky der letzte, der sich über die Auswirkungen der Pandemie beschweren könne: „Es ist wunderschön. Ich bin bei meiner Familie.“

Auch beruflich läuft für den queeren Familienvater alles wie am Schnürchen. Erst kürzlich verriet Martin, dass er eigentlich ursprünglich nie vorgehabt hätte Sänger zu werden. Sein Plan sei ursprünglich eine Schauspielerkarriere gewesen.

Eigentlich wollte er kein Sänger werden

„Eigentlich war genau das immer mein Plan. Meine Karriere begann ja mit zwölf Jahren in einer Boyband, aber als 15-Jähriger stand ich dann zum ersten Mal als Schauspieler vor einer Kamera und war sofort Feuer und Flamme. Ich war fest davon überzeugt, dass ich nichts anderes mehr in meinem Leben bräuchte und bewarb mich sobald ich konnte in New York an der legendären Tisch School of the Arts. Und ich wurde sogar für ein Schauspielstudium angenommen“, so Martin im Gespräch mit der „Berliner Zeitung“.

Doch dann kam alles anders: „Ich konnte nicht widerstehen, als man mir in Mexiko eine Musical-Hauptrolle anbot. Und vor allem bekam ich meinen ersten Solo-Plattenvertrag. Plötzlich spielte doch wieder die Musik die Hauptrolle in meinem Leben, ich gewann Grammys, hatte Hits und ging auf Tour. Das wurde alles viel größer, als ich es mir je erträumt hätte, und natürlich blieb daneben lange Zeit kein Raum für etwas anderes. Und ich bereue keinen Moment.“ (Bang/KT)