Ricky Martin: Diese Stars tragen die T-Shirts seiner Zwillinge

Donnerstag, 22. November 2018 16:00 Uhr

Ricky Martin verkauft T-Shirts, die von seinen Kindern entworfen wurden, um Hurrikane-Opfern in Puerto Rico zu helfen. Der 46-jährige Sänger hat T-Shirts entworfen, die mit einem Bild der Landesflagge seiner Heimat verziert sind, um Geld für die Hurrikane-Opfer zu sammeln.

Die Flagge wurde mit Buntstiften von seinen zehnjährigen Zwillingssöhnen Matteo und Valentino gezeichnet. Im September 2017 wurden geschätzt 2975 Menschen durch einen Hurrikane auf der Karibikinsel getötet. Zudem entstanden Sachschäden in Höhe von rund 87 Milliarden Euro. Der ‚Livin la Vida Loca‘-Interpret berichtete, dass die Kampagne durch seine Kinder entstanden ist.

Im Gespräch mit ‚People‘ erzählte er: „Diese Kampagne war so großartig. Es fing mit meinen Kindern an – sie wollten etwas tun, um zu helfen. Also malten sie die Flaggen, die dann zum T-Shirt-Design wurden und von Künstlern und Fans auf der ganzen Welt getragen wurden. Alle haben sich zusammengetan, damit unsere Insel heilen kann. Es war eine unglaubliche Zusammenarbeit.“

Quelle: instagram.com

Will Smith trägt sie auch

Die T-Shirts wurden unter anderem von Stars wie Will Smith, Carrie Underwood, Sean Penn und Lin-Manuel Miranda getragen. Doch damit hören die Bemühungen des Musikers noch längst nicht auf. Der ‚Shake Your Bon Bon‘-Hitmacher verriet, dass er bis Weihnachten mehr als 100 puerto-ricanischen Familien ein neues Zuhause geben will.

Quelle: instagram.com

Seiner Stiftung hat er bereits rund 17.500 Euro gespendet, um sein Ziel zu erreichen. Im Oktober sagte er in der ‚The Ellen DeGeneres Show‘: „Viele, viele Einwohner von Puerto Rico hatten ein Jahr lang keinen Strom, keine Elektrizität. Viele Familien haben absolut alles verloren und mein Ziel ist es, vor Weihnachten 100 bis 110 Schlüssel der Häuser zu vergeben, die wir gebaut und wiederaufgebaut haben.“ Ricky Martins T-Shirts sind noch bis zum 30. November auf www.charitystars.com/ricky erhältlich.