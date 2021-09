Riesen-Ehre: Channing Tatum darf endlich Versace tragen

15.09.2021 19:30 Uhr

Channing Tatum hat der Designerin Donatella Versace dafür gedankt, dass sie seine „kühnsten Träume“ bei der Met Gala wahr werden ließ.

So leidenschaftlich kennt man Channing Tatum gar nicht. Der Schauspieler konnte sich auf der Met Gala einen Kindheitswunsch erfüllen und durfte eine maßgeschneiderte Robe aus dem Hause Versace tragen. Diese Möglichkeit war für ihn wohl eine große Sache, denn er dankte Donatella Versace auf Instagram.

Channing Tatums Outfit übertraf seine kühnsten Träume

Am Montagabend (13. September) durfte der ‚Magic Mike‘-Star, der mit Zoë Kravitz die Mode-Spendenaktion im New Yorker Metropolitan Museum of Art verließ, auf dem roten Teppich einen klassischen Versace-Smoking tragen und schlüpfte später in eine der „anderen Roben“ des italienischen Luxusmodehauses. Und für den 41-jährigen Schauspieler, der in seinen frühen Modeltagen jahrelang erfolglos versuchte, bei Versaces Modenschauen zu laufen, war es ein sehr besonderer Moment.

Channing postete auf seinen Instagram-Account ein Selfie von sich selbst in der maßgeschneiderten Robe mit seinem Vornamen auf der Rückseite sowie Rückblicke von Donatella und dem verstorbenen Gründer des legendären Modeunternehmens, Gianni Versace, und schrieb zu seinem Post:

Dating-Gerüchte um Zoe Kravitz

„Also vor 20 Jahren (heilige Sch***e), da war ich ein Kind, das in einem Raum von wahrscheinlich Tausenden von Jungs stand, die versuchten, für die Shows in Mailand ausgewählt zu werden. Gott weiß, wie viele sie tatsächlich gesehen haben.“ Der Darsteller fügte schwärmend hinzu: „Aber letzte Nacht, diese……. Robe aus einer anderen Welt zu tragen…….. und den klassischsten Versace-Smoking anzuhaben […] wie Gianni ihn in den 90er-Jahren trug, das übertraf meine kühnsten Träume.“

Zuletzt brachte Channing Tatum auch wieder die Gerüchteküche ordentlich ins Brodeln. Er soll mit der Schauspielerin Zoe Kravitz (32) mehrmals öffentlich gesehen worden sein, unter anderem in Cafés oder beim Spazierengehen. Ob der geschiedene Vater wirklich schon wieder eine neue Liebe an der Angel hat, ist bis jetzt noch unklar.

Hat Channing Tatum als Vater versagt?

Auch wenn der Hollywood Star wieder neuen Fuß im Leben zu fassen scheint, verfolgen ihn noch immer die Dramen seiner verflossenen Ehe. Zum Beispiel hat seine Frau in einem Interview seine Fähigkeiten als Vater angezweifelt und beschrieben, wie allein sie sich immer mit ihren Kindern gefühlt hat.

Einige Insider dementieren dies jedoch und sagen, dass Channing Tatum immer sehr bemüht um seine Familie war. (Bang/KT)