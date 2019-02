Rihanna als sexy Raubkatze

Dienstag, 26. Februar 2019 10:00 Uhr

Musikalisch machte sich Rihanna in den letzten Monaten etwas rar, ihre letzte Veröffentlichung liegt schon etwas zurück und das letzte Studioalbum stammt aus dem Jahr 2016.

Quelle: instagram.com

Dafür spielte die Sängerin in dem Film „Ocean’s 8“ eine Hauptrolle, war davor bereits in Neben- und Gastrollen im Kino zu sehen. Nun zeigte sich Rihanna auf ihrem Instagram-Account mit gleich drei neuen Bildern von ihrer sexy Seite.

Quelle: instagram.com

Rihanna trägt ein ultra-kurzes gerüschtes Leo-Kleid mit Off-Shoulder-Ärmeln designed von Jahleel Weaver, die Haare zerzaust auf eine Seite gestyled, knallroten Lippenstift und hohe High Heels. Sie ließ die Bilder unkommentiert, verriet auch nicht, wo sie in diesem Aufzug hingegangen war.

Ist Rihanna noch mit Hassan Jameel zusammen?

Vielleicht zu einem Date mit ihrem Immer-mal-wieder-Freund Hassan Jameel? Immer wieder gibt es Gerüchte, über eine Beziehung und über eine Trennung. Offiziell wurde die Liason noch nicht bestätigt, doch zusammen gesichtet wurde das Paar schon häufig.

Quelle: instagram.com

Auf neuesten Aufnahmen besuchten Rihanna und Hassan ein Basketball-Spiel der „Lakers“ gegen die „Houston Rockets“. In lässiger Freizeitkleidung feuerten sie die „Lakers“ bei ihrem Match an. Scheint wohl doch alles in Butter zwischen Rihanna und Hassan.