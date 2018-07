Rihanna bringt neuen Highlighter heraus

Donnerstag, 26. Juli 2018 18:14 Uhr

Rihanna bringt einen neuen Highlighter auf den Markt. Der 30-jährige R&B-Star vergrößert erneut seine Kosmetik-Linie Fenty Beauty, indem er bekannt gab, nächsten Monat seinen ‚Diamond Ballout Killawatt Highlighter‘ auf den Markt zu bringen.

Die ‚Work‘-Interpretin postete auf ihrem Instagram-Account ein Foto von zwei aufgeklappten Highlightern, die auf einem verstreuten Puder stehen. Des Weiteren teilte sie ihren Fans mit, dass der gesamte Verkaufsgewinn aus diesen Beauty-Produkten an die von ihr gegründete Clara Lionel Foundation gehen wird.

Dazu schrieb die ‚Man Down‘-Sängerin: „Ich bin so aufgeregt, meine @claralionelfdn und @fentybeauty endlich zusammen bringen zu können, um mit ihnen diese super besondere #DIAMONDBALLOUT #KillawattHighlighter[-Kollektion] heraus zu bringen. [100] Prozent der Verkaufserlöse werden dabei in #CLF fließen!! Bei #CLF ist es meine Mission, so viele Leben zu retten und zu verändern, wie möglich. Dabei bin ich unglaublich glücklich, dass ihr mich dabei unterstützen könnt!! Hol‘ dir deinen [Highlighter] ab dem 1. August auf fentybeauty.com.“

Quelle: instagram.com

Die Clara Lionel Foundation ist eine von Rihanna im Jahr 2012 gegründete, ehrenamtliche Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, verarmten Menschen zu helfen. Dabei erzielte sie bereits bahnbrechende Erfolge im Bereich der Bildung und des Organisierens von Notfallprogrammen rund um die Welt.