Rihanna: Das bedeutet das „P“ in ihrem Kalender

Dienstag, 11. Juni 2019 09:28 Uhr

Rihanna gönnt sich regelmäßig Tage, die nur ihr selbst gehören. Die 31-jährige Sängerin führt aufgrund ihre erfolgreichen Musik-Karriere ein äußerst stressiges Leben. Genau deshalb findet sie es so wichtig, sich Auszeiten zu erlauben.

„Erst in den letzten paar Jahren habe ich realisiert, dass du dir Zeit für dich selbst nehmen musst, weil deine mentale Gesundheit davon abhängt. Wenn du nicht glücklich bist, wirst du nicht glücklich sein, sogar wenn du Dinge tust, die du liebst“, berichtet die ‚Umbrella‘-Hitmacherin. „Es würde sich wie eine Pflicht anfühlen. Ich will nicht, dass sich Arbeit je als Pflicht anfühlt. Meine Karriere ist meine Bestimmung und es sollte sich nie als etwas anderes als ein glücklicher Ort anfühlen.“

Nicht alle halten sich an Rihannas Pausen

Inzwischen betrachte sie es als eines der wichtigsten Dinge überhaupt, auf ihre mentale Gesundheit Rücksicht zu nehmen. „Ich schließe Sachen dann für zwei oder drei Tage. Auf meinem Kalender steht dann das berüchtigte ‚P‘, was ‚persönliche Tage‘ bedeutet“, verrät Rihanna. Das bedeute jedoch nicht, dass alle ihre wohlverdiente Pause respektieren.

„Ich werde an diesen Tagen immer noch belästigt, aber ich habe kein Problem damit, E-Mails zu beantworten.“

An ihren Arbeitstagen gibt die ‚Work‘-Interpretin dann wieder Vollgas. „Wenn ich ein Meeting habe, arbeite ich den ganzen Tag, verlasse das Meeting um 1 oder 2 in der Nacht, komme dann mit einer kleinen Gruppe an Angestellten nach Hause und arbeite bis 5 oder 7 Uhr morgens“, beschreibt sie ihren hektischen Alltag. Im Gespräch mit dem ‚Interview‘-Magazin fügt die Künstlerin hinzu, dass ihr Schlaf sehr unter ihrer Arbeit leide: „Ich habe keinen Schlaf-Rhythmus. Ich schlafe, wann immer ich kann. Deshalb nehme ich diese persönlichen Tage so ernst.“