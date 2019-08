Rihanna: Dicker Deal mit Amazon Prime

Rihanna (31) hat einen dicken Deal mit Amazon Prime gemacht: Die Streaming-Plattform zeigt exklusiv die Modeshow zu RiRi neuer Savage X Fenty-Dessouskollektion.

Am 20. September ist es wieder soweit, dann stellt Sängerin Rihanna ihre neuen Kollektion für ihr Dessouslabel Savage X Fenty vor. Und obwohl das Label noch sehr jung ist, gilt der Event schon jetzt als einer der hottesten des Jahres.

Das liegt vor allem daran, dass Rihanna bei den Shows Frauen aller Form und Farbe über den Catwalk laufen lässt. Unter den Models sind schlanke Amazonen wie Bella (22) und Gigi Hadid (24), sogenannte „Thick Girls“ mit ordentlich Fleisch an den Schenkeln, wirklich übergewichtige Frauen, ja sogar Hochschwangere!

Damit nicht nur die geladenen Gäste die Show live miterleben können, schloss RiRi mit Amazon einen Deal ab. Über deren Streaming-Plattform Amazon Prime können Modeliebhaber die Show via Live-Stream mitverfolgen.

In einem Statement schrieb die Modedesignerin/ Sängerin/ Schauspielerin: „Ich freue mich wahnsinnig, dass wirklich jeder bei der diesjährigen Savage X Fenty Show dabei sein kann! Wir arbeiten an einem mutigen, sexy und energetischen Erlebnis für alle Zuschauer.“

