Rihanna: Dritte Fashionshow kommt auf Amazon Prime Video

27.08.2021 19:00 Uhr

Rihannas dritte Savage x Fenty-Laufstegshow wird auf Amazon Prime Video ausgestrahlt werden.

Die umtriebige Geschäftsfrau hat angekündigt, dass ihre nächste Dessous-Kollektion am 24. September über den Abo-Service präsentiert werden wird. Neben einem Clip, in dem sie sich in einem funkelnden blauen Body zeigt, verkündete die 33-jährige Sängerin über ihren Account auf Instagram: „Oh, denkt ihr, dass ihr bereit seid?!“

Von Forbes zur Milliardärin erklärt

Die Ankündigung kommt wenige Wochen, nachdem die „Rude Boy“-Hitmacherin zur Milliardärin ernannt wurde. Das ‚Forbes‘-Magazin berichtete, dass die Unternehmerin dank ihrer äußerst erfolgreichen Musikkarriere sowie ihrer Mode- und Schönheitsmarken dem Club der Milliardäre beigetreten sei.

Forbes behauptete, Rihannas beeindruckendes Einkommen mache sie zur reichsten Musikerin der Welt und zur zweitreichsten Entertainerin hinter Oprah Winfrey.

Mit Fashion und Beauty macht sie die meiste Kohle

Und während die Schönheit als reichste Musikerin aufgeführt wird, sind es ihre Mode- und Schönheitsgeschäfte, die den größten Teil ihres Einkommens ausmachen. Seit der Einführung ihrer überaus beliebten Make-up-Marke hat Rihanna ihre Marke um Fenty Skin und einen demnächst auf den Markt kommenden Fenty-Duft erweitert. Ein weiterer Teil ihres Einkommens stammt vermutlich aus ihrer Dessous-Linie Savage X Fenty, die der Star 2018 erstmals auf den Markt brachte. (Bang)