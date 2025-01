Musik Billie Eilish: Sie träumt von einer Kollaboration mit Rihanna Billie Eilish sprach darüber, dass Rihanna ihre „absolute Traumkollaboration“ sei. Die 36-jährige ,Love On The Brain‘-Sängerin Rihanna hatte vor kurzem darüber gesprochen, dass sie gerne mit der 22-jährigen ,Birds of a Feather‘-Sängerin Billie zusammenarbeiten würde. Billie verkündete jetzt, dass sie schon immer gerne mit Rihanna zusammenarbeiten wollte, aber Angst davor gehabt habe, etwas zu sagen, […]