Rihanna: Hier betrinkt sie sich am helllichten Tag

Samstag, 22. Juni 2019 20:08 Uhr

Ob es darum geht, eine exklusive Beauty-Linie zu kreieren oder den Durst ihrer Fans nach neuer Musik zu stillen, Rihanna scheint nebenher auch immer noch für witzige Aktionen bereit zu sein.

Ein Beispiel gefälligst? Mit Talkmaster Seth Meyers nahm Rihanna in seiner Show „Late Night With Seth Meyers“ an seinem beliebten Trinkspiel „Day Drinking“ teil – und das mitten am Tag! Dabei schüttet er mit Prominenten tagsüber jede Menge Alkohol runter. Doch das war in diesem Fall noch nicht das Lustigste – das Zusammentreffen beinhaltete auch noch einen sehr einfallsreichen, sagen wir, Song-Getränke-Mix, der von RiRis größten Hits inspiriert war.

Sowas wie „Under my Rumbrella“ oder „Like Diamonds in the Rye“ – wer kennt’s nicht? Die Höhepunkte kamen jedoch definitiv gegen Ende des Tages, nachdem das Duo schon sehr viel getrunken hatte.

Diese Erfolgsserie hat Rihanna nicht geschaut

Meyers und Rihanna gaben sich gegenseitig Ratschläge wie ein sympathischer Barkeeper und seine Kunden, wobei Meyers Rihanna einen weisen (obwohl wahrscheinlich von ihren Fans unerwünschten) Rat gab, falls sie die Musikindustrie verlassen sollte, und Rihanna ihm in Sachen Romantik mit seiner Frau beratschlagte.

Was neben der Tatsache, dass dass Rihanna „Game of Thrones“ nicht geguckt hat, noch so raus kam bei dem süffigen Talk, seht ihr in dem Clip. Tipp: Wenn ihr tagsüber etwas trinken möchtet, solltet ihr das auf jeden Fall mit Rihanna tun.