Rihanna: Ihr Stylist gehört jetzt zur Familie

Rihanna hat Fentys Art Director Jahleel Weaver als „Familienmitglied“ bezeichnet. Der Stylist und Kollege der ‚Work‘-Sängerin enthüllte, dass er und die Grammy-Gewinnerin „fast täglich sprechen“, wenn es um ihre Kollaboration für Rihannas Modeimperium geht.

Die Sängerin erklärte, dass sie eine besondere Verbindung zu ihrer „rechten Hand“ hat. Rihanna verriet in einem Gespräch mit der ‚The New York Times‘-Zeitung: „Kreativ gesehen ist er meine rechte Hand, aber zur gleichen Zeit ist es so, als ob wir zu einer Familie gehören.“

Quelle: instagram.com

„Eine Herausforderung der besten Art“

Der Stylist, der Rihanna im Jahr 2011 kennenlernte, hatte vor kurzem verkündet, dass seine Zusammenarbeit mit der ‚Diamonds‘-Künstlerin „eine Herausforderung der besten Art und Weise“ sei.

In einem Interview mit der ‚Vogue‘ erklärte Weaver: „Ri ist anders als jeder, den ich je getroffen und mit dem ich jemals gearbeitet habe. Sie hat so viel zu sagen und so viele verschiedene Arten, sich auszudrücken, dass die Möglichkeiten unendlich erscheinen. Sie treibt mich dazu an, über das hinaus zu denken, was sich direkt vor mir befindet.”