Rihanna mietet sich diese einsame Insel, um Musik aufzunehmen

Mittwoch, 5. Juni 2019 13:45 Uhr

Andere mieten sich eine Wohnung, Rihanna (31) mietet sich direkt eine ganze Insel in der Nähe von London. Als frischgekürte reichste Musikerin der Welt (laut Forbes) kann man sich schon mal was gönnen. Jedoch macht sie dort keinen Urlaub, sondern arbeitet an ihrem neuen Album “R”, das dieses Jahr auf den Markt kommen soll.

Lange hat man nichts mehr von der Künstlerin gehört, viele Fans scharren schon mit den Hufen und warten sehnsüchtig auf ihre neue Platte. Für ihr neues Meisterwerk will sie sich zurückziehen und trotz Arbeit, mit Familie und Freunde zusammen sein.

Dafür mietet sich Rihanna auf der nur 1,5 qkm kleinen Insel Osea ein, ganz in der Nähe von London. Auf der befinden sich die Miloco Studios, einer der weltweit führenden Studiokomplexe befinden.

So viel Luxus muss sein

Viele Musiker nutzen diesen Zufluchtsort, da es durch Ebbe und Flut nur zwei mal am Tag möglich ist dahin zu kommen. Auf den gewohnten Luxus muss die Sängerin allerdings nicht verzichten, denn die Studios sind mit einem Fitnessraum, einem Kino und einem Pool, sowie separate Cottages für ihre Begleiter ausgestattet. Damit aber nicht genug, denn für RiRi ist Privatsphäre wichtiger denn je.

Quelle: instagram.com

Heimlicher Wohnort

Auf Instagram teilte sie den Fans mit, dass sie schon seit einem Jahr heimlich in London lebt und dort die Anonymität genießt. Im Interview mit der “New York Times” sagt sie: “Ich ziehe gern um die Häuser. Wenn ich spazieren gehe, versuche ich das ein wenig inkognito zu halten.”

Bis zu ihrem Arbeitsplatz hat sie es auch ja auch nicht weit. Da sie jetzt ihren Standort bekannt gegeben hat, folgt bald die Bekanntgabe wann genau ihr neues Album erscheint?