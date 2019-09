Rihanna: Rolle im neuen „Batman“-Film?

Rihanna hat sich jetzt zu den Gerüchten geäußert, dass sie im neuen „Batman“-Film als Poison Ivy besetzt werden würde. In den vergangenen Wochen wurden Spekulationen darüber laut, dass die Sängerin die Rolle der bösen Gegenspielerin in Matt Reeves ‚bevorstehendem Kino-Werk übernehmen würde, in dem Robert Pattinson die Hauptrolle spielt .

„Sieht nach Batmobil aus, aber es ist Fashion „, schrieb die 31-Jährige zu einem Clip, den sie in der letzten Woche auf Instagram veröffentlichte.

„Ich bin von Poison Ivy besessen“

Jetzt erklärte Rihanna jedoch, dass der Beitrag nichts mit einer potenziellen Filmrolle zu tun hat – obwohl sie von der Figur der Poison Ivy „besessen“ sei. „Nein, das hat nichts mit Poison Ivy zu tun“, sagte sie gegenüber ‚Entertainment Tonight‘. „Der Post hat natürlich schon viel mit Batman zu tun, weil ich unterschiedliche Obsessionen habe. Ich bin sogar von Poison Ivy besessen. Ich bin nur ehrlich. Und ja, ich habe mir die Haare wegen Uma Thurman im Original rot gefärbt.“

Andere News beschäftigten sich kürzlich mit dem Thema, dass Joaquin Phoenix, der in diesem Jahr als „Joker“ zu sehen ist – und Robert Pattinson als Batman – zusammen als Teil des neuen DC -Kinouniversums auftreten werden.

„The Batman“ wird am 25. Juni 2021 in den Kinos erscheinen.