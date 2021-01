25.01.2021 20:27 Uhr

Rihanna: Sexy Werbung für ihr Dessouslabel

Superstar Rihanna kann wirklich alles tragen. In ihrem neustem Instagram-Video präsentiert sich die 32-Jährige in sexy schwarzen Dessous und mit neuer Frisur.

Fashionista Rihanna (32) liebt es, sich in knappen und hotten Outfits zu präsentieren. Jetzt schießt die Sängerin mal wieder den (Paradies-)vogel ab. Mit schwarzem Vokuhila und dazu passender Unterwäsche tänzelt sie zu sanfter Kuschelmusik durch ihr Hotelzimmer und begeistert damit ihre fast 90 Millionen Instagram-Fans.

Rihanna zeigt, was sie hat

Das die R’n’B-Queen genau weiß, wie man sich bewegt. Das beweist sie mal wieder in ihrem neusten Instagram-Video. Darin trägt die 32-Jährige einen Hauch von Nichts. Rihannas Traumkörper wird einzig und allein von transparenten schwarzen Handschuhen und einem dazu passenden BH und Slip mit extrem tiefer Schnürung verdeckt. Während die Sängerin in diesem sexy Aufzug ihre Hüften schwingt, hält sie ein Champagnerglas in der Hand.

Sie beweist, wie elegant ein Vokuhila sein kann

Nicht nur Riris atemberaubenden Kurven begeistern ihre fast 90 Millionen Instagram-Follower, auch ihre neue Frisur fällt sofort auf. Die 32-Jährige trägt seit neustem einen Vokuhila. Die sonst eher belächelte Frisur, mit der die meisten Leute wenig anfangen können, sieht bei der Sängerin super cool und elegant aus. Wer weiß, vielleicht wird der Vokuhila durch Rihanna die neue Trend-Frisur 2021.

Die „Savage X Fenty“ Valentinstag-Kollektion kommt

Mit ihrem neusten Video will die Sängerin nicht nur ihren tollen Körper und die neue Frisur präsentieren, sondern vor allem Werbung für ihr Dessouslabel „Savage X Fenty“ machen. Denn in weniger als einem Monat ist Valentinstag. Passend dazu bringt Rihanna eine Valentinstag-Kollektion auf den Markt. Die Sängerin ist übrigens ein richtiger Fan des Tages der Liebe. Bereits im Januar postete die Designerin sich im roten Latex Valentinstags-Outfit.

Asap Rocky ist der Glückliche

Welcher Mann sich wohl über diesen verführerischen Anblick freuen darf? Nach längeren Spekulationen wurden die Sängerin und der Rapper Asap Rocky (32) Ende Dezember sehr intim in Rihannas Heimat Barbados gesichtet. Seitdem soll ihre neu aufgeflammte Liebe offiziell sein. Asap Rocky ist der erste Mann an ihrer Seite, nach Riris Beziehung mit dem saudischen Milliardär Hassan Jameelist.

(TSK)