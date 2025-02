Musik Rihanna soll Residenz im London Stadion rund um Glastonbury planen

Rihanna - Diamond Ball 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2025, 12:00 Uhr

Rihanna befindet sich Berichten zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen für eine Residenz im London Stadion, etwa zur gleichen Zeit wie Glastonbury.

Die ‚Love on the Brain‘-Sängerin soll planen, diesen Sommer für sechs Nächte das Stadion des Premier-League-Fußballvereins West Ham United zu ihrem Zuhause zu machen. Der ‚Telegraph‘ berichtete, dass die Shows am 4. Juli beginnen würden, nur wenige Tage nach dem weltberühmten Musikfestival in Somerset, das zwischen dem 25. und 29. Juni stattfindet. Die Zeitung erhielt Informationen von einer „hochrangigen Quelle aus der Konzertindustrie“, dass eine Ankündigung über die Shows in nicht allzu ferner Zukunft erfolgen soll.

Überraschenderweise ist Rihanna noch nie auf der Worthy Farm aufgetreten, aber es ist nicht das erste Mal, dass auch Gerüchte kursieren, dass sie auf dem diesjährigen Festival spielen wird. Ein Insider erzählte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ im vergangenen Jahr: „Historisch gesehen veröffentlicht sie ihre Alben in den letzten Monaten des Jahres, aber das langsame Tempo der Vinylproduktion bedeutet, dass das Veröffentlichungsdatum wahrscheinlich später sein wird, als sie es sich gewünscht hätte. So oder so, 2025 wird ihr Jahr mit einer riesigen Tournee mit Live Nation in Arbeit und ja, Glastonbury ist wieder auf dem Tisch.“