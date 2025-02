Prozess in Los Angeles A$AP Rocky freigesprochen: Rapper fällt direkt Rihanna in die Arme Nicht schuldig, lautet das Urteil für den wegen schwerer Körperverletzung angeklagten Rapper A$AP Rocky. Nach dem Freispruch sprang er über eine kleine Barriere direkt in die Arme seiner Lebensgefährtin Rihanna.