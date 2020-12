10.12.2020 11:46 Uhr

Rihanna und A$AP Rocky sind überglücklich

Rihanna und A$AP Rocky sollen überglücklich sein. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung aber noch nicht. Jetzt hat ein Insider ausgepackt.

Rihanna (32) und A$AP Rocky (32) sollen seit einiger Zeit unzertrennlich sein. Laut einem Bekannten genießen die zwei Musiker ihre Zeit zusammen und stellen sich sogar schon gegenseitig ihre Freunde vor. Der Insider verriet dem “People Magazine“: „In den letzen Wochen waren sie unzertrennlich. Es ist eine neue Beziehung, aber sie scheinen beide voll dabei zu sein. Sie scheinen immer eine gute Zeit zusammen zu haben“, so der Informant.

Rihanna und A$AP Rocky haben viele Gemeinsamkeiten

“Sie haben viel gemeinsam. Beiden ist es wichtig, in ihrem Umfeld auszuhelfen. A$AP ist großzügig und Rihanna ist es ebenso. A$AP ist als toller Typ bekannt.“ Ihre Beziehung bestätigten die beiden offenbar vor einer Weile, als sie öffentlich mit Freunden zusammen in Manhattan Essen gingen.

Rihanna ist erst seit kurzem Single

Zuvor hatte sich Rihanna im Januar von ihrem Ex Hassan Jameel getrennt. Damals sagte ein Insider über ihren neuen Flirt mit Rocky: „Sie teilten sich eine Hotelsuite während des Trips nach New York. Rihanna zögert etwas, dem ganzen einen Namen zu geben, weil es so kurz nach Hassan ist. Sie genießen die Anwesenheit des anderes und nehmen die Dinge locker, da es noch früh ist.“

Langjährige Freundschaft

Rihanna und A$AP Rocky haben bereits zuvor zusammengearbeitet und als Freunde gemeinsam Events besucht. 2013 begleitete der Rapper die Sängerin auf ihrer „Diamonds World Tour“ als Opening Act für ihre Shows in den USA. Im Juli 2018 wurden sie bei einer Fashionshow in Paris gesichtet.

Alles deutet auf eine Beziehung hin

Vor wenigen Monaten war A$AP Rocky zudem das Gesicht von Rihannas Kampagne zu ihrer Hautpflege-Marke “Fenty Skin“. Die Zeichen sprechen jedenfalls eindeutig dafür, dass es zwischen den beiden gefunkt hat. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung bis jetzt aber noch nicht. (Bang)