Seltener Einblick in ihr Familienleben Rihanna verrät: So ticken ihre Kinder

Rihanna bei einem Auftritt in New York City. (hub/spot)

SpotOn News | 23.02.2025, 13:41 Uhr

Rihanna hat in einem Interview über ihre beiden Söhne gesprochen. Die Kleinkinder scheinen bereits sehr musikalisch zu sein.

Musikstar Rihanna (37) hat verraten, dass ihre zwei Söhne RZA (2) und Riot (1) bereits Musik lieben. In einem Interview mit "Harper's Bazaar" erzählte die 37-Jährige, dass ihre Kinder, die sie mit ihrem Partner A$AP Rocky (36) teilt, dennoch sehr verschieden sind. RZA sei sehr empathisch, sagte Rihanna über ihren Sohn, der im Frühjahr 2022 geboren wurde. "Er ist so magisch. Er liebt Musik. Er liebt Melodien. Er liebt Bücher. Er liebt Wasser. Baden, Schwimmen, Pool, Strand, einfach alles."

Video News

Über ihren jüngeren Sohn Riot, den sie im August 2023 zur Welt brachte, erklärte sie, er sei "einfach nur lustig" und scherzte, dass er seiner Mutter nacheifert, weil er immer nur "singen" möchte. "Wenn er aufwacht, fängt er an zu quieken und zu schreien. Nicht auf eine weinerliche Art. Er will einfach nur singen", erzählte sie "Harper's Bazaar". "Und ich denke mir: 'Okay, los geht's!' Er ist mein Wecker am Morgen! Er akzeptiert kein Nein als Antwort von irgendjemandem."

Neues Album wird "unerwartet"

Rihanna sprach in dem Interview auch über ihr neues Album. "Ich weiß, dass es nichts sein wird, was irgendjemand erwartet", verriet sie. "Und es wird nicht kommerziell oder radiotauglich sein. Es wird dort sein, wo mein künstlerisches Schaffen im Moment hingehört."

Die 37-Jährige lässt ihre Fans schon seit Jahren auf ihr neues Album warten. Ihr achtes Studioalbum "Anti" wurde 2016 veröffentlicht. "Ich kann nichts Mittelmäßiges machen. Nachdem man acht Jahre gewartet hat, kann man genauso gut noch etwas länger warten", sagte sie weiter. Sie fügte hinzu, dass sie "sehr optimistisch" sei.

Es gab bereits viele Gerüchte über die stilistische Ausrichtung von "R9", wie die Fans das lang erwartete Album bislang nennen. Im Jahr 2018 wurde über ein Reggae-Album gemunkelt, was die Künstlerin jedoch schnell dementierte. "Weit gefehlt! Es gibt jetzt kein Genre", erklärte sie über ihre neue Musik.