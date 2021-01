25.01.2021 16:07 Uhr

Rihanna verunstaltet sich mit dieser Vokuhila-Frisur!

Eine schöne Frau kann absolut nicht entstellen, das dachte sich wohl auch Rihanna. In einem neuen Video, in dem sie ihre Unterwäsche-Kollektion bewirbt, hat die Sängerin eine neue Frisur - einen Vokuhila.

Aktuell rührt Rihanna mal wieder ordentlich die Werbetrommel für ihre eigene Dessous-Kollektion „SavageXFenty“ und schmeißt sich dafür in ihre sexy Wäsche, denn wer könnte es besser bewerben als sie selbst.

Neues Video

In den letzten Wochen füttert sie ihre Fans mit einem sexy Pic nach dem anderen und räkelt sich ziemlich hot in ihrer Spitzenunterwäsche auf dem Bett. Auf diesen neuen Bildern trug sie ihre Haare schulterlang und gewellt.

Nun schockt die sonst so schöne Sängerin mit einer Frisur, über die man nur schmunzeln kann. Denn Rihanna hat den Vokuhila wieder aus der Versenkung ausgegraben und trägt ihn selbstbewusst in einem neuen Video.

Ist es eine Perücke?

In dem neuen Video tanzt und räkelt sich Rihanna in schwarzen Spitzen-Dessous, streift sich Handschuhe über und reckt ihrem Popo in die Kamera, als hätte sie nie etwas anderes gemacht.

Der heiße Anblick wird jedoch durch ihre Frisur getrübt, denn die 32-Jährige trägt einen Vokuhila. Mit Sicherheit (oder eher hoffentlich) handelt es sich hierbei nur um eine Perücke, trotzdem muss man zwei Mal hinschauen, um seinen Augen zu trauen.

Frisuren-Schreck aus den 80ern

Der Vokuhila steht für „vorne kurz, hinten lang“ und zeichnet sich durch einen flotten Kurzhaarschnitt im Oberkopfbereich und einen längeren Nacken-Spoiler im Hinterkopfbereich aus.

In den 80er-Jahren galt diese Frisur als modisch, von Rudi Völler bis zur Zonen-Gaby trugen alle diesen Haarschnitt. Der Vokuhila verschwand dann ab etwa 1987 (ein Glück) komplett in der Versenkung. Der Musiker Finch Asozial trägt zwar bis heute noch Vokuhila, doch gilt er, im Gegensatz zu Rihanna, nicht unbedingt als Maßstab für den sexiness Faktor!

Ein Glück besitzt Rihanna weitaus mehr Sex-Appeal als eins Zonen-Gaby und sieht trotz Nacken-Spoiler natürlich immer noch super hot aus. Und Aufmerksamkeit für sich und ihre Dessous bekommt sie dadurch allemal…

(TT)