Rihanna will Hurrikan-Opfern helfen

Rihanna demonstrierte jetzt mal wieder ihre Großherzigkeit, indem sie via Twitter ihre Unterstützung für die betroffenen Gebiete des verheerenden Hurrikans „Dorian“ zusagte. Die Bahamas-Inseln hatten am vergangenen Montag dem tropischen Sturm und den Evakuierungswarnungen zu trotzen versucht.

Der Popstar schrieb dazu voller Bestürzung: „Es bricht mir wirklich das Herz, die völlige Verwüstung zu sehen, die #HurricaneDorian auf den Bahamas angerichtet hat!“ Kurz darauf kündigte sie an, dass ihre gemeinnützige Organisation „The Clara Lionel Foundation“ Opfern des Hurrikans Hilfe leisten werde.

You are in our prayers and @ClaraLionelFdn is already figuring out how best we can help! #HurricaneDorain #Bahamas

— Rihanna (@rihanna) 2. September 2019