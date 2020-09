18.09.2020 00:01 Uhr

Rihannas neue Fashionshow verspricht Staraufgebot

Rihannas zweite "Savage X Fenty"-Show steht in den Startlöchern und hat jede Menge namhafte Gäste im Angebot.

Plant Rihanna (32, „Love on the Brain“) ein neues Projekt, scheinen die Stars auf Anhieb bereitzustehen. Wie am Donnerstag (17. September) bekannt wurde, zeigt Amazon Prime Video am 2. Oktober die zweite Ausgabe der „Savage X Fenty“-Show, in der die Sängerin, Schauspielerin, Designerin und Unternehmerin ihre neue Lingerie-Herbstkollektion präsentiert.

Ein bei Instagram veröffentlichter Trailer lässt ahnen, worauf sich Fashion-, aber auch Musikfans freuen können. Stars wie Cara Delevingne (28), Bella Hadid (23) und Irina Shayk (34) werden dabei sein, ebenso wie Paris Hilton (39), Demi Moore (57), Willow Smith (19) und Lizzo (32). Für die musikalische Untermalung sorgen unter anderem Travis Scott (28), Bad Bunny (26) und Miguel (34). Rihannas erste „Savage X Fenty“-Show lief im September 2019.

Quelle: instagram.com

(cos/spot)