Musik Ringo Starr: Begeistert vom „letzten“ Beatles-Song

Ringo Starr attends Peace and Love Birthday Celebration - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2023, 18:00 Uhr

Ringo Starr hat von dem kommenden „letzten“ Beatles-Song als „wunderschön“ und „bewegend“ geschwärmt.

Der 83-jährige Schlagzeuger sprach über das Lied, nachdem der 81-jährige Sir Paul McCartney den Track mithilfe von KI schrieb, bevor der Songwriter ihn im vergangenen Monat in einem Interview in der ‚Today Programme‘-Sendung von Radio 4 ankündigte.

Der Künstler verriet, dass er die Technologie als Hilfsmittel einsetzte und bezeichnete das Lied als den „letzten“ Beatles-Song. Ringo erzählte in einem Gespräch gegenüber ‚Variety‘, dass der Song unter der Verwendung authentischer Aufnahmen aus der Vergangenheit, darunter auch von den verstorbenen Beatles John Lennon und George Harrison, aufgenommen wurde: „Das liegt nicht an der KI. Es ist nicht so, dass wir etwas vortäuschen. Das ist eigentlich Johns Stimme, Pauls Stimme und Bassspiel, George spielt an der Rhythmusgitarre und ich bin am Schlagzeug. Die beiden Sachen, die neu sind, sind Pauls Bass und ich am Schlagzeug … Ich habe hier erst vor Monaten wirklich daran gearbeitet. Und es funktioniert. Das ist ein schönes Lied. […] Und es ist unser letzter Track.“ Sir Paul, Ringo und George haben das Lied erstmals in den 1990er-Jahren zu komponieren versucht, indem sie Fetzen von Songs verwendeten, die sie von John geschrieben fanden.