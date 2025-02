Musik Ringo Starr liebt sein Leben in Los Angeles

Bang Showbiz | 16.02.2025, 16:07 Uhr

Der 84-jährige Musiker will nicht mehr zurück in seine Heimat Großbritannien ziehen.

Ringo Starr genießt die besondere „Atmosphäre“ in seiner Wahlheimat Los Angeles.

Der 84-jährige Musiker, der als Mitglied der Beatles Weltruhm erlangte, verbringt bereits seit 1973 den Großteil seiner Zeit im sonnigen Los Angeles. Dass er die kalifornische Großstadt über die Jahre lieben gelernt hat, gibt Ringo, der im englischen Liverpool zur Welt kam, offen zu. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Mojo‘ sagt er über seine Liebe zu L.A.: „Als ich das erste Mal nach Amerika kam und wir in New York landeten, wollte ich ihn New York leben. Und dann gingen wir auf Tour und wir kamen nach los Angeles und ich dachte mir ‚Ähm… vielleicht Los Angeles. Nein, New York! Vielleicht Los Angeles. L…A!‘ Ich liebe die Atmosphäre. Ich liebe das Licht. Ich liebe die Hitze.“

Obwohl er sich schon seit vielen Jahrzehnten zu den Bewohnern der Küstenstadt zählen darf, hat Ringo den kalifornischen Volkssport Surfen trotzdem nie ausprobiert. „Ich brauchte sieben Jahre, um ins Meer zu gehen“, berichtet er im Interview weiter. „Eine Limousine fuhr mich den Pacific Coast Highway hinunter. Ich stieg aus dem Auto aus, ging über den Strand, hielt meine Füße ins Wasser, drehte mich um, ging zurück zum Auto und fuhr zum Mittagessen.“