17.12.2020 19:42 Uhr

Ringo Starr: Neuer Song mit jeder Menge Starpower

Auch Ringo Starr hat in den letzten Monaten neue Musik aufgenommen - und dafür viel Unterstützung von einer Menge Musikstars bekommen. Darunter: Paul McCartney, Finneas und Dave Grohl.

Auch Ringo Starr (80) hat das Corona-Jahr genutzt, um neue Musik aufzunehmen. Eine Single seiner am 21. März erscheinenden EP „Zoom In“ hat es besonders in sich: Für „Here’s to the Nights“ bekam er nicht nur Unterstützung von seinem Beatles-Kollegen Paul McCartney (78), sondern einer ganzen Riege weiterer Musiker. So wirkten etwa Sheryl Crow (58), Billie-Eilish-Bruder Finneas (23), Dave Grohl (51), Lenny Kravitz (56) und Ben Harper (51) an dem Song mit – um nur einige zu nennen.

Der Song stammt allerdings gar nicht von Starr selbst, sondern von der Komponisten Diane Warren (64). Der 80-Jährige soll von dem Song „sofort begeistert“ gewesen sein. „Here’s to the Nights“ ist die Art Lied, „zu der alle mitsingen möchten.“ Zudem fühle es sich wie ein gutes Lied an, um ein hartes Jahr zu beenden. „Also Prost auf die Nächte, an die wir uns nicht erinnern, und auf die Freunde, die wir nicht vergessen werden“, wird der Musiker in einer Pressemitteilung zitiert.

(mia/spot)