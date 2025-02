Beatles-Legende über Drummer-Karriere Ringo Starr: Tuberkulose machte ihn zum Schlagzeuger

Setzt sich auch im hohen Alter noch gerne an sein Drumset: Ringo Starr (tj/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 23:23 Uhr

In einem Interview berichtete Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr darüber, wie ihn ein Klinikaufenthalt in seiner Jugend mit der faszinierenden Welt der Schlaginstrumente in Berührung brachte.

Schon John Lennon (1940-1980) hielt von Ringo Starrs (84) Schlagzeugkünsten angeblich nicht besonders viel. "Ringo Starr – der beste Schlagzeuger der Welt? Er ist nicht mal der beste Schlagzeuger der Beatles!", soll er einst über seinen langjährigen Bandkollegen gesagt haben. Trotz seiner technischen Defizite brachte es der 1940 als Richard Starkey in Liverpool geborene Brite zu seinem heutigen Status als einer der berühmtesten Drummer aller Zeiten. Wie er überhaupt zur Welt der Schlaginstrumente fand, erklärte er nun in einem Interview.

In dem Gespräch mit dem Magazin "People" berichtete er, dass ihm eine schwere Krankheit in seiner Jugend die Inspiration gab, eine Karriere als Musiker anzustreben. Im Alter von 13 Jahren sei er an Lungentuberkulose erkrankt und habe daraufhin eine lange Zeit in einer Klinik verbringen müssen.

Strick- und Schlagzeugunterricht am Krankenbett

"Damals haben sie dich einfach monatelang im Bett behalten und dir Lehrer vorbeigeschickt", erinnerte sich der Musiker an seine Erfahrungen während des Krankenhausaufenthalts und betonte, dass er in dieser Zeit unter anderem auch Stricken gelernt habe. Wesentlich größeren Einfluss auf sein weiteres Leben habe jedoch eine Musiklehrerin gehabt, die ihn am Krankenbett aufsuchte.

"Sie schickten diese Musiklehrerin vorbei, die alte Tamburin-Dreiecke und kleine Trommeln dabei hatte" erklärte er weiter. "Als sie sie wahllos verteilte, lag ich im Bett … sie gab mir diese kleine Trommel und es war wie ein Wahnsinn", erzählte Starr von dem Gefühl, das ihn dabei überkam. "Ich schlug die Trommel und wollte von diesem Moment an nur noch Schlagzeuger sein, das war mein Ziel."

Auch wenn er nach seiner Genesung erst einmal "in ein paar Fabriken arbeiten musste", bevor er als Musiker durchstartete, habe er seitdem gewusst, dass Schlagzeugspielen das Einzige war, dass er in seinem weiteren Leben tun wollte.