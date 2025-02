Millionen-Maschine steht in Manchester Riss im Fenster: Cristiano Ronaldos Privatjet muss am Boden bleiben

Der Privatflieger von Cristiano Ronaldo - verziert mit seinem Kürzel und seiner Torjubelpose - steht seit Tagen in Manchester. (ae/spot)

SpotOn News | 19.02.2025, 14:43 Uhr

Cristiano Ronaldos Luxusflieger muss länger als geplant in Manchester bleiben. Wie mehrere Medien berichten, steht die Maschine wegen eines Risses im Fenster bereits seit dem 14. Februar in der britischen Stadt.

Erst im vergangenen Jahr soll sich Fußballstar Cristiano Ronaldo (40) einen luxuriösen Privatjet für knapp 75 Millionen Euro zugelegt haben. Doch nun gibt es offenbar Probleme: Laut britischen Medienberichten steht das Flugzeug seit Freitag am Flughafen in Manchester. Ein technischer Defekt verhindert den Abflug.

Warten auf Ersatzteil

Wie unter anderen die britische Zeitung "The Sun" berichtet, landete Cristiano Ronaldos Bombardier Global Express 6500-Jet, verziert mit seinem CR7-Logo und der Silhouette seines ikonischen Torjubels, am Valentinstag in Manchester. Doch am 19. Februar stand die Maschine immer noch am Flughafen, wie aktuelle Bilder zeigen. Ingenieure entdeckten offenbar einen Riss in einem der Fenster und warten nun auf ein Ersatzteil. Bis zur Reparatur darf der Jet nicht starten.

Die Ankunft des Luxusfliegers hatte der Flughafen am 14. Februar in einem Beitrag auf X (vormals Twitter) bekannt gegeben, begleitet von einem Herzaugen-Emoji. Es ist nicht bekannt, ob Cristiano Ronaldo an Bord war. Das scheint laut "Daily Mail" jedoch unwahrscheinlich, da er noch am Donnerstag für seinen saudi-arabischen Verein al-Nassr FC auf dem Spielfeld stand.

Dass sein Flieger in Manchester landete, hatte bei den Fans von Manchester United umgehend Spekulationen ausgelöst, ob Ronaldo womöglich für eine dritte Amtszeit zurückkehren wird. Zweimal spielte der Portugiese bereits für Manchester United: von 2003 bis 2009 und 2021 bis 2022.