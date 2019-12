Rita Ora: Der neue Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter

Musikerin Rita Ora (29) datet jetzt offenbar den Sohn von Schauspieler Jude Law (46). Ja, die Britin und Raffery Law (23) sollen sogar eine Romanze haben. Die 29-jährige Sängerin und der 23-jährige Sohn des ‚Sherlock Holmes‘-Darstellers und seiner Ex-Frau Schauspielerin Sadie Frost (54) lernten sich am Set des neuen Films ‚Twist‘ kennen.

In diesem spielte die Blondine die Rolle der Artful Dodger und der Newcomer verkörperte die Hauptrolle des Oliver. Ein Bekannter verriet nun, dass die Chemie zwischen den beiden von Anfang an gestimmt haben soll.

Total verliebt

„Es knisterte schon länger, nachdem sie anfingen, zusammen zu arbeiten. Die Leute sprachen schon über die Chemie zwischen ihnen und von da an ging es mit dem Klatsch los. Aber erst nach einer Weile ging es über die Anziehung hinaus und es entwickelte sich etwas bedeutungsvolleres zwischen ihnen“, so der Insider. Berichten zufolge wollten die ‚Girls‘-Interpretin und ihr Lover ihre Beziehung bislang geheim halten, nun jedoch sollen sie sich entschieden haben, sich nicht mehr länger von der Öffentlichkeit fern zu halten.

Am Montag wurden die beiden nach der After-Party der Britisch Fashion Awards Händchen haltend gesichtet. Gegenüber der britischen Boulevard-Zeitung ‚The Sun‘ verriet die Quelle in deren Kolumne ‚Bizarre‘ noch weitere Details. „Jetzt ist es eine ordentliche Beziehung, weshalb sie sich dazu entschieden haben, das erste Mal als Paar an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie konnten es nicht lassen, sich an den Händen zu halten, als sie raus gingen. Es ist noch sehr früh, aber sie sind gerade sehr verliebt“, so der Informant.