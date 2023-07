Musik Rita Ora möchte ihre Fans mit ihrem neuen Album noch einmal „kennenlernen“

Rita Ora - 2023 Vanity Fair Oscar Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2023, 12:00 Uhr

Rita Ora verkündete, dass sie will, dass sie ihre Fans mit ihrem neuen Album noch einmal „kennenlernen“.

Die ‚You Only Love Me‘-Hitmacherin brachte in der vergangenen Woche ihr Album ‚You And I‘, den Nachfolger zu ‚Phoenix‘ von 2018, heraus.

Rita verriet, dass ihre Ziele für die Platte über den erfolgreichen Verkauf hinausgehen würden. In einem Gespräch gegenüber der ’60 Seconds‘-Kolumne der ‚Metro‘-Zeitung erklärte der Star: „Ich denke nie wirklich darüber nach, was das bewirken wird, ich hoffe einfach aufrichtig, dass es den Leuten gefallen wird. Ich wollte einfach, dass die Leute das Gefühl haben, mich wieder kennenzulernen, denn wenn man schon eine ganze Weile im Geschäft ist, dann ist es immer wichtig, Kontakt zu mir zu haben. Weißt du es ist so wie: ‚Hallo Leute! Hier ist Rita! Ich bin immer noch ich selbst!'“ Die 32-jährige Sängerin sei zudem vom Schreiben ihres Tagebuchs beeinflusst worden, was sie „noch nie zuvor“ getan hatte, während ihre Ehe mit dem Hollywood-Regisseur Taika Waititi weitere Inspiration geboten habe. „Einfach Ideen und Notizen aufschreiben. Meine Schwester ist wirklich gut darin und sagte immer: ‚Probier es aus!‘ Also begann ich mit Worten, Emotionen und Gefühlen und dachte mir schließlich, dass das Songs werden könnten, und ich ging ins Studio, ohne wirklich etwas zu planen, und es stellte sich heraus, dass ‚You Only Love Me‘ entstand, die erste Single, die ich hatte und wir dachten: ‚Lasst uns einfach weitermachen‘, und wir nahmen ein Album auf“, erklärte Rita.