Musik Rita Ora: So fühlt es sich an, ‚Padam Padam‘ an Kylie Minogue verloren zu haben

Bang Showbiz | 10.06.2025, 11:00 Uhr

Die britische Sängerin musste den Track an die australische Pop-Queen abtreten.

Rita Ora ärgert es nicht, dass ‚Padam Padam‘ an Kylie Minogue ging.

Der Songwriter Lostboy schrieb den Track 2023 und hatte ursprünglich vor, ihn Rita zu geben, bevor er zu Kylies Comeback-Hit wurde. Doch die britische Popsängerin ist nicht enttäuscht, dass sie den Song nicht bekommen hat.

Die Zeitung ‚Daily Star‘ zitiert Rita mit den folgenden Worten: „Ich bin mit dem Spruch aufgewachsen: ‚Was für dich bestimmt ist, wird dich nicht verpassen.‘ Und genau so lebe ich mein Leben. Und es ist Kylie Minogue – sie ist meiner Meinung nach die Königin der Welt.“

Die 34-Jährige fügte hinzu: „Natürlich bekommt Kylie den Song, rockt ihn und macht einen großartigen Job damit. Und in der Popindustrie passiert das jeden Tag – bei vielen großen Künstlern. Man bekommt es nur nicht mit.“

Rita betonte außerdem, dass sie und Lostboy „sehr enge Freunde“ sind und ergänzte, dass er „in [ihrem] Studio“ in Los Angeles lebe. Kylie machte den Verlust für Rita wieder wett, indem sie ihre Kollegin einlud, sie auf ihrer jüngsten US-Tour zu begleiten. Damit ging für die ‚Let You Love Me‘-Interpretin ein Traum in Erfüllung.

„Kylie war mein ganzes Leben lang eine unglaubliche Inspiration für mich. Und sie als Unterstützerin zu haben – mehr kann ich mir wirklich nicht wünschen“, schwärmte Rita. „Ich war seit etwa drei Jahren nicht mehr auf Tour, und ihre Shows eröffnen zu dürfen, war der perfekte Weg, wieder live aufzutreten.“ Die ‚For You‘-Sängerin war begeistert davon, wie „herzlich“ Kylies Fans sie auf der Bühne empfingen. „Ich wollte einfach nicht, dass es endet. Ich bin einfach so dankbar für diese Tour“, erzählte sie.