Rita Ora spricht erstmals über Romanze mit Starregisseur Taika Waititi

Rita Ora spricht erstmals über Romanze mit Taika Waititi

20.09.2021 08:24 Uhr

Rita Ora spricht zum ersten Mal über ihre Beziehung mit Taika Waititi.

Die britische Sängerin ist Berichten zufolge seit März mit dem „Thor“-Regisseur Taika Waititi zusammen, den sie offenbar in Sydney näher kennenlernte. In der Öffentlichkeit hält sich das Paar jedoch bedeckt über seine Liebe.

Im Interview mit dem australischen „Vogue“-Magazin lässt sich die 30-Jährige nun ein erstes Statement zu ihrem derzeitigen Beziehungsstaus entlocken. „Ich befinde mich an einem tollen Platz in meinem Leben, das ist alles, was ich darüber sagen werde“, erklärt Rita.

Rita Ora will Beziehung privat halten

Im Gegensatz zu ihren früheren Beziehungen mit Stars wie Bruno Mars, Calvin Harris, Ricky Hil und Rob Kardashian wolle sie ihre gegenwärtige Romanze aus dem Rampenlicht fernhalten. „Ich denke einfach, dass Privatsphäre wichtig ist. Ich habe viel aus meinen 20ern gelernt“, fügt die „Let You Love Me“-Sängerin hinzu.

Waititi ist 16 Jahre älter

Letzten Monat wurde berichtet, dass die beiden prominenten Turteltauben, die fast 16 Jahre trennen (er ist 46), zusammenziehen wollen. Dabei hatte sich Rita Ora erst letztes Jahr ein Haus in London gekauft. Ein Insider plauderte gegenüber der Zeitung „The Sun“ aus: „Letztes Jahr hat Rita das Vereinigte Königreich verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Sie ist froh, in L. A. neu anzufangen, wo sich ihr eine Menge neuer Möglichkeiten bieten.“ (Bang)