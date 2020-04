Rita Ora spricht über ihre Flüchtlings-Kindheit

Rita Ora hatte keine leichte Kindheit – oft wurde sie schikaniert, weil sie ein „Flüchtling“ war. Die Sängerin kam als Kleinkind nach Großbritannien, als ihre Eltern Anfang der 1990er Jahre aus dem Kosovo, Albanien, flohen.

Und obwohl Rita im noblen Londoner Stadtteil Notting Hill aufwuchs, sah sie sich immer noch mit „Vorurteilen“ von Menschen konfrontiert, die das Wort „Flüchtling“ als „abwertenden“ Begriff verwendeten. Als sie über die Entscheidung ihrer Eltern sprach, Albanien zu verlassen, sagte sie: „Meine Mutter war Psychiaterin und mein Vater Wirtschaftswissenschaftler. Sie haben ihr ganzes Leben hinter sich gelassen und mussten bei Null anfangen, als sie als Flüchtlinge in London ankamen. Aber uns zu beschützen war ihre oberste Priorität“. Sie sei jeden Tag dankbar dafür, was ihre Eltern getan haben.

Darum war es London

Die Sängerin fügte der ‚Vogue‘ hinzu: „Sie haben so viel geopfert und so hart für unsere Familie gearbeitet. Sie haben studiert, eine neue Sprache gelernt und meine ältere Schwester, meinen jüngeren Bruder und mich gut erzogen. Sie haben uns gelehrt, für das, was wir wollen, zu kämpfen, hart zu arbeiten und weiterzumachen, egal unter welchen Umständen.“

Quelle: instagram.com

Für London hätten sich ihre Eltern entschieden, da ihr Vater die Musik und die Kultur liebte. Die 29-Jährige fügte hinzu: „Dennoch war es, wie Sie sich vorstellen können, äußerst schwierig, ein neues Leben zu beginnen.“

Ihre Kindheit sei „hart“ gewesen, doch sie freundete sich mit anderen „ausländischen“ Kindern an, weil sie etwas gemeinsam hatten.“Es war immer hart, aufzuwachsen; es gab eine Menge Vorurteile und Urteile. Ich wurde oft in abfälliger Weise als Flüchtling bezeichnet, aber ich hatte viele ausländische Freunde, und wir alle hatten eine tolle Zeit, uns durch unser Anderssein zu verbinden“, so Rita weiter. Rita reist oft in den Kosovo zurück und sagt, sie sei „stolz“ auf ihr „Erbe“. (Bang)