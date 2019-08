Rita Ora wirbt für deutschen Schuhhändler

Montag, 5. August 2019 17:19 Uhr

Momentan gehört Rita Ora (28) zu den angesagtesten Musikkünstlern weltweit. Nun wird die Sängerin Markenbotschafterin eines deutschen Unternehmens.

Rita Ora ist Sängerin, Schauspielerin und Stilikone. Letzteres verleitete den größten Schuhhändler Europas “Deichmann” nun dazu die 28-Jährige zur neuen Markenbotschafterin sowie zum Gesicht der Herbst-/Winterkollektion zu ernennen. Das Designerteam des Unternehmens entwickelte zudem eine neue Kollektion mit trendigen Schuhen, deren Optik das einzigartige Stilbewusstsein der Britin widerspiegeln sollten.

Hierfür bringt “Deichmann” am 28. August in ausgewählten deutschen Filialen 40 neue Modelle auf den Markt. Neben dominanten Turnschuhen, bietet der Händler unter anderem oberschenkelhohe Stiefel an. “Rita Ora für Deichmann”, liefert somit das passende Schuhwerk für jeden Anlass und für jeden Geschmack.

„Mein Stil beruht immer auf meiner Einstellung. Wie ich mich anziehe, zeigt, wie ich mich an diesem Tag fühle“, kommentierte Rita Ora gegenüber der Briten-Zeitung “Mirror” die Vielseitigkeit der neuen Schuhe im Sortiment.

„Einzigartige Kollektion“

Die Vorsitzenden des Konzerns schienen jedenfalls zufrieden mit der Auswahl ihres neuen Kampagnen-Gesichts. „Wir freuen uns über diese einzigartige und ausdrucksstarke Kollektion, die in Zusammenarbeit mit der Mode-Ikone Rita Ora ausgewählt wurde“, so CEO Heinrich Deichmann (56).

Allerdings ist die 28-Jährige nicht der erste Musikstar auf den das Unternehmen setzt. Bereits die Kollektionen zu Ellie Goulding (32) und Demi Lovato (26) waren ein voller Erfolg. “Deichmann” scheint also weiterhin auf das Konzept mit Popstars als Markenbotschafter zu setzen.