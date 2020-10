07.10.2020 23:46 Uhr

„Riverdale“ & „Batwoman“: Nach Corona-Pause kann wieder gedreht werden

Mehrere Serien-Produktionen sollen wieder anlaufen. Unter anderem "Riverdale" und "Batwoman" hatten auf noch fehlende Corona-Testergebnisse gewartet.

Es geht weiter am Set von „Riverdale“ und „Batwoman“, wie „Variety“ berichtet. Das Netflix-Format und die Serie des US-Fernsehnetzwerks „The CW“ hatten zuvor nicht mit den Dreharbeiten zu ihren neuen Staffeln fortfahren können.

Andere warten noch

Weil es in der kanadischen Provinz British Columbia, wo gedreht werden soll, zu Verspätungen bei den Ergebnissen erforderlicher Corona-Tests komme, musste laut einem Bericht des Branchenmagazins von Ende September pausiert werden. Die gesamte Arbeitslast bei den Tests lag demnach bei nur einem Labor. Ergebnisse für Schulen und lokale Geschäfte seien vorgezogen worden. Nun sei die Erlaubnis für die Aufnahme der Dreharbeiten erfolgt.

Die Superhelden-Serien „The Flash“, „Supergirl“ und „Legends of Tomorrow“, die in Vancouver gedreht werden sollen, müssen demnach hingegen weiterhin pausieren. Die Dreharbeiten hätten in der vergangenen Woche beginnen sollen.

(wue/spot)