Riverdale: Episode 1 der neuen Staffel wird Luke Perry gewidmet

Donnerstag, 20. Juni 2019 21:13 Uhr

Völlig überraschend verstarb Riverdale-Darsteller Luke Perry im März dieses Jahres mit nur 52 Jahren. Die erste Episode der vierten Staffel der Serie soll nun dem sympathischen Vater von Serienliebling Archie gewidmet werden.

In der erfolgreichen Netflix-Serie Riverdale, spielte er den beschützenden Vater von High-School Schwarm Archie. In drei Staffeln begeisterte Luke Perry in seiner Rolle und gewann damit die Herzen der Serienfans. Im März verstarb der Schauspieler jedoch völlig überraschend nach einem Schlaganfall.

Bereits am 24. April veröffentlichte das Streaming-Portal Netflix die letzte Folge von Riverdale, in der Luke Perry zu sehen ist.

Riverdale-Produzent Roberto Aguirre-Sacasa (46) hat nun verraten, dass die erste Episode der vierten Staffel Luke Perry gewidmet werden soll. Zudem veröffentlichte der 46-jährige auf Twitter ein Foto des Drehbuchs für die Folge und schrieb dazu: “Das wird wahrscheinlich die wichtigste Folge dieses Jahres, wenn nicht sogar für alle Zeiten. Wir sind dankbar mit ihr unseren Freund ehren zu können.”

Quelle: twitter.com



Riverdale nimmt Abschied von Luke Perry

Nach seinem Schlaganfall wurde Luke Perry nicht direkt aus der Planung der Serie gestrichen. Der Schauspieler befand sich zunächst im künstlichen Koma, konnte sich jedoch nicht mehr von den schweren Hirnschäden erholen. Ab der letzten Folge der dritten Staffel tauchte Archies Vater nicht mehr auf, da er verreist war.

Somit gingen hielten sich die Macher der Serie zunächst offen, ob Luke Perry das Set zurückkehren wird. Nun nimmt Riverdale Abschied von Luke Perry.