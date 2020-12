20.12.2020 14:39 Uhr

„Riverdale“-Star Casey Cott hat sich verlobt

Der aus der Erfolgsserie "Riverdale" bekannte Schauspieler Casey Cott hat sich verlobt. Das gab er auf seinem Instagram-Profil bekannt.

Der „Riverdale“-Star Casey Cott (28) hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Und offensichtlich hat diese auch Ja gesagt, wie ein gemeinsames Bild auf Instagram verrät. Die zukünftige Ehefrau des Schauspielers lächelt dabei in die Kamera und zeigt gleichzeitig ihren Verlobungsring. Den Namen seiner Verlobten verriet Cott bislang noch nicht, er teilt generell wenig Informationen aus seinem Privatleben mit der Öffentlichkeit.

Erstmals tauchte seine Partnerin im Sommer 2019 auf seinem Instagram-Profil auf. Neben zahlreichen Fans kommentierte auch Cotts „Riverdale“-Kollegin Camila Mendes (26) den Post mit den Worten: „Ich freue mich so für euch beide.“ Derzeit befindet sich Cott in Kanada, wo die fünfte Staffel der Serie entsteht. In der Serie verkörpert er den homosexuellen Kevin Keller.

(dr/spot)