Schauspielerin über Hautprobleme „Riverdale“-Star Lili Reinhart wollte sich wegen Akne „verstecken“

Haderte wegen ihrer Akne jahrelang mit ihrem Körperbild: "Riverdale"-Star Lili Reinhart (tj/spot)

SpotOn News | 16.11.2024, 15:06 Uhr

US-Schauspielerin Lili Reinhart redet Klartext über ihre chronischen Hautprobleme - und verhilft in einer eigenen Kosmetikserie Menschen mit Akne zu mehr Selbstvertrauen.

Als Lili Reinhart (28) 2017 in der Teenie-Drama-Serie "Riverdale" ihren großen Durchbruch feierte, war sie zwar kein Teenager mehr, kämpfte im Gegensatz zu vielen Gleichaltrigen jedoch weiterhin mit der Hauterkrankung Akne. Die erste Welle des Ruhms, den sie mit ihrer Verkörperung der Serienfigur Betty Cooper erlangte, nutzte die junge Schauspielerin, um ihre Erfahrungen mit der Krankheit und deren Auswirkungen auf die psychische Gesundheit öffentlich zu thematisieren.

Schauspielerin leidet unter Körperdysmorphie

Im Jahr 2018 berichtete sie dem Magazin "Glamour", dass die Akne sie seit ihrem zwölften Lebensjahr fest im Griff hatte und zu massiven psychischen Problemen führte. "Ich habe eine bestimmte Art von Körperdysmorphie, die von der Akne herrührt", erklärte sie dort. Jedes Anzeichen der Hauterkrankung in ihrem Gesicht führe zu einer zwanghaften Auseinandersetzung mit ihrem Körperbild.

Unterstützung von Sängerin Lorde

Den Mut, offen über ihre Probleme zu sprechen, habe sie unter anderem durch ihren Kontakt mit der Sängerin Lorde (28) gefunden, die ebenfalls unter chronischer Akne leide. Diese habe ihr dazu geschrieben: "Mädchen, ich verstehe dich. Ich bin total auf der gleichen Seite wie du." Dies sei für sie ein großer Trost gewesen und habe sie dazu gebracht, anderen Leidensgenossen im Kampf gegen die Akne unter die Arme zu greifen.

Im Magazin "People" ging sie nun nochmals tiefer auf das Thema ein und berichtete, dass ihre Erfahrungen mit Akne sie dazu inspiriert hätten, ihre eigene Hautpflegemarke "Personal Day" zu gründen, die speziell für Menschen mit denselben Hautproblemen entwickelt wurde.

"Ich fühlte mich, als müsste ich mich verstecken"

"Nicht viele Prominente haben Akne", erklärte sie und versicherte, dass die Erkrankung gerade dann sehr "isolierend" wirken könne, wenn man im Rampenlicht oder vor der Kamera stehe. Auch bei den Dreharbeiten für "Riverdale" habe ihr das Problem sehr zugesetzt. "Ich fühlte mich, als müsste ich mich verstecken", so die Schauspielerin.

Um anderen Leidensgenossen diese Qualen zu ersparen, wolle sie "einfach das Gespräch am Laufen halten und mehr Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, dazu einladen, darüber zu sprechen". Ihr Wunsch sei es, dass Teenager und Erwachsene das Gefühl bekommen, in einer Welt zu leben, die sie mit ihren sichtbaren Problemen ein wenig mehr akzeptiert. "Denn als ich ein Kind war", so Lili Reinhart, "hat niemand darüber gesprochen. Und kein Prominenter hat darüber geredet".