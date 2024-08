Mit Freund James „Riverdale“-Star Vanessa Morgan: Ihr zweites Baby ist da

"Riverdale"-Star Vanessa Morgan ist wieder Mutter geworden. (ncz/spot)

SpotOn News | 02.08.2024, 06:47 Uhr

"Riverdale"-Star Vanessa Morgan ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die Schauspielerin hatte erst vor wenigen Wochen verkündet, dass sie wieder schwanger ist.

Erst Anfang Juli verkündete "Riverdale"-Star Vanessa Morgan (32), dass sie zum zweiten Mal Mutter wird. Nur knapp vier Wochen später ist das Baby nun auf der Welt. Das teilte die Schauspielerin auf TikTok mit.

Auf der Plattform postete sie ein Video, in dem ihr Freund und Vater des Kindes, der kanadischen Profi-Basketballspieler James Karnik (33), mit einer Babyschale im Arm beim Verlassen des Krankenhauses zu sehen ist.

Dazu schrieb Morgan lediglich scherzhaft: "Ok gut, schwängere mich nochmal." Wann das Baby genau zur Welt kam und weitere Details behält sie vorerst für sich. Kurz nach der Ankündigung ihrer Schwangerschaft hatte Morgan mitgeteilt, dass es ein Mädchen wird.

Zweites Kind für Vanessa Morgan

Vanessa Morgan und James Karnik, der derzeit für die Vancouver Bandits spielt, sollen seit 2022 ein Paar sein. Morgan hat aus einer vorherigen Beziehung den dreijährigen Sohn River. 2019 hatte sie ihre Verlobung zu Baseballspieler Michael Kopech (28) bekannt gegeben, den sie im Januar 2020 heiratete. Kopech reichte weniger als fünf Monate später, im Juni 2020, die Scheidung ein. Ihr gemeinsamer Sohn kam im Januar 2021 zur Welt.

Bekannt ist Vanessa Morgan vor allem durch ihre Rolle der Amanda in der kanadischen Sitcom "Teen Buzz", deren Titellied sie auch gesungen hat, sowie durch die Serie "Riverdale", in der sie von 2017 bis 2023 die Toni Topaz darstellte. Dieses Jahr war sie in der Serie "Wild Cards" zu sehen.