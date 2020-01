Rob Kardashian: Datet er jetzt diese Skandalnudel?

Dass Rob Kardashian (32) einen eher fragwürdigen Geschmack bei Frauen hat, hat der Gute in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen . vor allem mit seiner Ex Blac Chyna (31). Mit ihr liefert er sich momentan eine ekelhafte Schlammschlacht um das Sorgerecht ihrer gemeinsamen Tochter.

So wirft er Chyna vor ernsthafte Drogenprobleme zu haben und einen schlechten Einfluss auf Töchterchen Dream (3) auszuüben. Aber auch so schafft es seine Ex mit reichlich Negativschlagzeilen von sich Reden zu machen. Ehemalige Mitarbeiter werfen ihr vor sie angegriffen und Rechnungen nicht bezahlt zu haben.

Alles nur ein Gerücht?

Nun soll Rob – Medienberichten zufolge – eine neue Freundin haben und zwar „Love and Hip Hop: Atlanta“-Star Tommie Lee (35). Diese steht seiner Ex-Freundin optisch wie charakterlich in nichts nach.

So bewies sie in der Vergangenheit – vor laufenden Kameras – dass sie ziemlich impulsiv sein kann. So pöbelte, schlug und trat sie in der Reality-Show bereits nach anderen Cast-Mitgliedern.

Das ist aber noch lange nicht alles: So präsentierte US-Talk-Legende Wendy Williams (55) in ihrer gleichnamigen Sendung nun Lees Polizeifotos, die bei ihren über 30 Festnahmen aufgenommen wurden. So beruft sich Williams auf Insider-Informationen, die sie durch ihre gute Freundschaft mit dem Kardashian-Jenner-Clan und Robs Ex Blac Chyna hat.

Alles nur ein Gerücht? Laut dem Nachrichtenportal „TMZ“ will ein angeblicher Insider wissen, der Rob nahe stehen soll, das dem nicht so ist. Die beiden würden sich zwar kennen, würden sich aber weder nahe stehen noch regelmäßigen Kontakt pflegen. Es bleibt also spannend …