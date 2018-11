Rob Kardashian und Blac Chyna: Rechtsstreit wegen Töchterchen Dream

Mittwoch, 14. November 2018 18:33 Uhr

Es gibt wieder Ärger im Hause Kardashian: Rob Kardashian (31) zieht vor Gericht, um den Unterhalt für seine Tochter Dream (2) reduzieren zu lassen.

Für seine gemeinsame Tochter mit Blac Chyna (30) zahlt er momentan rund 18.000 Euro pro Monat. Dieser Abmachung stimmte er nur zu, damit Blac im Gegenzug die einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt aufheben lässt, damit er eine Chance auf geteiltes Sorgerecht hat. So geschah es auch und er zahlte.

Nun will er aber diese Zahlungen reduzieren, denn laut seiner Aussage sei er fast pleite und Blac Chyna lebe im Überfluss.

Das sagt Blac Chynas Anwältin

Laut “TMZ” war Rob’s jetzige Klage von Anfang an so geplant. Blac Chyna’s Anwältin äußerte sich dazu so: „Blac Chyna wurde NICHT ausgetrickst und sie wusste, dass Rob wahrscheinlich wegen einer Reduzierung der Unterstützung wieder vor Gericht gehen würde.”

Auch bezüglich der angeblich drohenden Armut von Rob Kardashian hatte Blac’s Anwältin ein Statement: „Rob hat sich bewusst aus den sozialen Medien zurückgezogen, um sein Einkommen zu drosseln und deshalb die Unterhaltszahlungen zu reduzieren. Was für ein Vater spielt mit der Unterstützung seines eigenen Babys?“

„Hört auf Lügen zu erzählen!!!”

Aufgrund des ganzen Trubels hagelte es Kritik für Blac Chyna. Angeblich würde sie nur Rob Kardashians Geld wollen, ihn ausnehmen wollen, bis zum Letzten. Das ließ sich Business-Mami Blac natürlich nicht gefallen und postete eine Antwort auf Instagram. Mit dem Titel „Arbeite hart, Spiel härter!!! Mein Zeug!!! Keine Hilfe!!! Kein Unterhalt!!! Hört auf Lügen zu erzählen!!!” postete sie ein Video, in dem sie ihren Rolls Royce, Ferrari und Bentley Truck vor ihrem Haus parkend, zeigt.