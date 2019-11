Rob Kardashian zeigt sich endlich wieder

Rob Kardashian ist wieder da! Nachdem er sich in den letzten Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, veröffentlichte er am Freitag ein seltenes Instagram-Foto, auf dem er neben Mutter Kris Jenner zu sehen ist.

Anlässlich von Halloween trug der 32-Jährige – der deutlich erschlankt ist – ein Trollkostüm , das er mit schwarzen Turnschuhen kombinierte. „Halloween 2019“ schrieb er daneben. Die Matriarchin des K-Clans trug ein bemerkenswertes Coco-Kostüm, darunter einen Mariachi-Anzug und ein Skelett-Make-up.

Nachdem Rob das Foto von sich und Jenner geteilt hatte, veröffentlichte er außerdemeine süße Aufnahme seiner 2½-jährigen Tochter Dream, die er mit Model Clac Chyna gemeinsam hat. Die Kleine trägt eine grelle rosa Perücke und guckt und mit gefalteten Händen zuckersüß in die Kamera.

„Poppy Troll verkleidet mit Papa Troll für #Halloween „, beschriftete Kardashian das Foto.

Rob wurde auch am Freitag auf Instagram gesichtet, weil seine kleine Schwester Kylie Jenner einige Fotos postete, die im Rahmen einer Geburtstagssause am Donnerstag entstanden. Auf einem schmiegt sich Kylie an ihren Bruder und an Kendall Jenner. „5 Uhr morgens, Geburtstagsabenteuer mit meinen beiden Lieblingsleuten“, schrieb die 22-Jährige zu dem Bild .

